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suriyeli yetimler için kurulan köy türkiye'nin yüzünü ağartıyor

SURİYELİ YETİMLER İÇİN KURULAN KÖY TÜRKİYE'NİN YÜZÜNÜ AĞARTIYOR

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, yoğun insani diplomasi çalışmaları sonucu kuşatma altındaki Halep ve Humus'tan kurtarılan yetim çocukları Suriye'nin İdlib bölgesindeki Rahmet Yetim köyüne yerleştirdi.

Tarih : 30 Mart 2017, 12:50
Puan Ver : Suriyeli Yetimler İçin Kurulan Köy Türkiye'nin Yüzünü Ağartıyor(9/10)6


İHH, savaş mağdurlarının kısmen daha güvenli bölgelerde yaşamlarını sürdürebilmeleri için çeşitli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Son olarak Suriye'nin Humus ve Halep bölgelerinden tahliye edilen yetim ve ailelerinin bulunduğu 35 kişi, İHH-Katar RAF işbirliğiyle İdlip'te kurulan Rahmet Yetim köyüne yerleştirildi. İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Basın Danışmanı Burak Karacaoğlu, Suriye'nin İdlib bölgesinde İHH-Katar RAF işbirliğiyle yapımı tamamlanan köyde ticaret merkezlerinin yanı sıra okul, çocuk parkı ve mescit gibi sosyal alanlar yer aldığını söyledi. Karacaoğlu, "Köye yerleştirilen yetimler, aileleri ile birlikte bundan sonra betonarme evlerde yaşamlarını sürdürecek. Bu şekilde yetimlerin barınma ihtiyaçlarını karşılayan İHH, aynı zamanda gıda, eğitim ve sağlık gibi yardımlarla çalışmalarına devam edecek"dedi.



 



kaynak:sabah








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