

İHH, savaş mağdurlarının kısmen daha güvenli bölgelerde yaşamlarını sürdürebilmeleri için çeşitli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Son olarak Suriye'nin Humus ve Halep bölgelerinden tahliye edilen yetim ve ailelerinin bulunduğu 35 kişi, İHH-Katar RAF işbirliğiyle İdlip'te kurulan Rahmet Yetim köyüne yerleştirildi. İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Basın Danışmanı Burak Karacaoğlu, Suriye'nin İdlib bölgesinde İHH-Katar RAF işbirliğiyle yapımı tamamlanan köyde ticaret merkezlerinin yanı sıra okul, çocuk parkı ve mescit gibi sosyal alanlar yer aldığını söyledi. Karacaoğlu, "Köye yerleştirilen yetimler, aileleri ile birlikte bundan sonra betonarme evlerde yaşamlarını sürdürecek. Bu şekilde yetimlerin barınma ihtiyaçlarını karşılayan İHH, aynı zamanda gıda, eğitim ve sağlık gibi yardımlarla çalışmalarına devam edecek"dedi.







kaynak:sabah