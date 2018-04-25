Edinilen bilgiye göre olay, Adıyaman merkez Mara Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen Suriyeli vatandaşlar arasında 80 TL için kavga çıktı. Daha önceden kavga eden kişiler bu kez bıçaklar ile birbirine girdi.

SURİYELİ GENÇLER ARASINDA BIÇAKLI KAVGA ÇIKTI

İHA'nın aktardığına göre; bıçak ve kesici aletlerle kavga eden şahıslardan Ahmet Sayyed, Tarık Elmusa (25), Velid Berho (19), Ala Mistavi (24) isimli kişileri bıçakladı.

Kavganın olduğu yere polis ve sağlık ekipleri çağırıldı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılardan durumu ağır olan Tarık Elmusa (25) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hastanede tedavisi devam ediyor.

FİRARİ ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri ise olayın firari şüphelisi olan şahsı yakalamak için çalışma sürdürürken, olayla ilgili olarak ifadesi alınmak üzere 7 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: haberinburada