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Suriyelilerle İlgili Çok Tartışılacak Vaat! Göndermek İçin Tarih Verdi
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SURİYELİLERLE İLGİLİ ÇOK TARTIŞILACAK VAAT! GÖNDERMEK İÇİN TARİH VERDİ


Suriyelilerle ilgili çok tartışılacak vaat! Göndermek için tarih verdi
Tarih : 06 Mayıs 2018, 18:40
Puan Ver : Suriyelilerle İlgili Çok Tartışılacak Vaat! Göndermek İçin Tarih Verdi(10/10)6

Mersin'de konuşan Meral Akşener, sözünde durarak 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyledi, 24 Haziran'daki seçimden zaferle ayrıldıktan sonra İYİ Parti olarak Türkiye'yi tekrar düzlüğe çıkaracaklarını ifade etti.

"SÖZÜMÜN ARKASINDA DURDUM"

Akşener'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Buradan Cumhur İttifakı'nın içinde yer alan kardeşlerime sesleniyorum, bizlere oy vereceğinizi düşünenler her birinizi münafık ilan eden bir cumhurbaşkanı adayı ile karşı karşıyasınız. Biz bir yola çıktık. Siz ne zaman sözümden caydığımı gördünüz. Grubumuz olsa dahi 100 bin imzayla yola çıkacağım dedim arkasında durdum. Gittiniz ilçe seçim kurullarını doldurdunuz. 25 Ekim'den beri bir şey söylüyorum, adayım, 100 bin imza ile adayım. Çatı aday olarak beni gösterseniz de olmaz olmaz.

SURİYELİLERİ GÖNDERME SİNYALİ VERDİ

Türkiye'nin incisi olan Mersin bugün 200 bin mülteci ile beraber yaşıyor. Hayat standartımız düştü. Bu 200 bin Suriyeli kardeşimi netice itibarıyla sayın Erdoğan'ın yanlış politikaları neticesinde Mersin'de yaşıyor. Buradan size söz veriyorum Cumhurbaşkanı seçildiğimizde, inşallah 2019'un Ramazan ayında Suriyeli kardeşlerimizle Suriye'de iftar açacağız inşallah.

İŞ BULAMAYANA VATANDAŞLIK MAAŞI

Her bir gencime iş bulacağım. İş bulamıyorsam, iş bulana kadar vatandaşlık maaşı ödeyeceğim.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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