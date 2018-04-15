'SURİYE'YE BİR OPERASYON DAHA OLACAK MI' SORUSUNA İNGİLTERE'DEN YANIT
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın tekrar Suriye halkına karşı kimyasal silah kullanması halinde İngiltere'nin müttefikleriyle "seçenekler" üzerine çalışacağını belirterek, "Ancak henüz planlanmış bir şey yok" dedi.
"BAŞBAKAN'IN KARARINI DESTEKLİYORUM"
İngiltere Başbakan Theresa May'in Suriye'de kimyasal silah tesislerine saldırmak için ABD ve Fransa'ya katılma kararını desteklediğini belirten Johnson, "Kimyasal silahların daha fazla kullanılmasını engellemek doğru bir şey" ifadelerini kullandı.
"ŞU ANDA BAŞKA BİR SALDIRI İÇİN MASADA ÖNERİ YOK"
Johnson, "Şu anda başka bir saldırı için masada bir öneri yok. Şükürler olsun ki Esad rejimi, bir başka kimyasal silah saldırısı yapacak kadar aptal değil" dedi.
Kaynak: haberinburada
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