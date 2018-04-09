SURİYE'YE OLASI ASKERİ MÜDAHALEYLE İLGİLİ HÜKÜMETTEN İLK AÇIKLAMA: ARTIK İŞLER YAPILMASI GEREKİYOR!
Bakanlar Kurulu sonrası Hükümet Sözcüsü açıklama yapan Bekir Bozdağ, Suriye'deki kimyasal saldırı sonrası yaşanan gelişmelerle ilgili önemli açıklamlarda bulundu.
"SÖZ SÖYLEME DIŞINDA İŞ YAPILSIN!"
İşte Bozdağ'ın açıklaması:
Suriye'de yaşananlar hepimizi derinden üzdü. Bu katliamları durdurma gücüne sahip olanlar katliamlardan mesuldür. Suriye yönetimi daha önce yine kimyasal silah kullanmıştı. Fakat adım atılmadı. Söz söyleme dışında bu konuda artık işler yapılması gerekiyor. Türkiye Suriye'de meydana gelen son saldırıyla ilgili en üst düzeyde kınamasını yapmıştır.
"ULUSLARARASI TOPLUM SURİYE'DE REKABETİ BIRAKMALI!"
Kimyasal saldırı düzenlendiği net görülüyor. Uluslararası toplum artık rekabeti bırakıp uluslararası sözleşmelere uygun hareket etmelidir.
Kaynak: haberinburada
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