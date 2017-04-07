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suriye'ye tarihi saldırı! iran'da kalabalıklar...

SURİYE'YE TARİHİ SALDIRI! İRAN'DA KALABALIKLAR...

ABD, altıncı yılını dolduran Suriye iç savaşında ilk kez doğrudan saldırı düzenleyerek rejim hedeflerini vurdu.

Tarih : 07 Nisan 2017, 17:15
Puan Ver : Suriye'ye Tarihi Saldırı! İran'da Kalabalıklar...(7/10)4


 Akdeniz'deki savaş gemilerinden fırlatılan 59 Tomahawk Cruise füzesi, Şayrat ve Şinsar hava üslerini hedef aldı. Şayrat hava üssünde çok sayıda savaş uçağının imha edildiği bildiriliyor. Saldırıya uğrayan hava üssünden en net fotoğrafları Rus devlet televizyonu muhabiriyle Suriye devlet televizyonu geçti.



Rusya Savunma Bakanlığı, Lazkiye'deki hava üssü ve Tartus'taki deniz üssünün S-300 ve S-400 füzeleri tarafından korunduğunu duyurdu. Rusya ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.



Saldırıyı şiddetle kınayan İran'da bugün Cuma namazı çıkışında gösteriler vardı. Namaz sırasında Tahran Üniversitesi kampüsünde, namaz sonrası ise sokaklarda 'Amerika'ya ölüm' sloganları atıldı.



Türkiye'nin füze saldırısının ardından yeniden gündeme getirdiği uçuşa yasak bölge önerisi, dünyada manşet oldu. BBC, CNN, Al Jazeera ve The Guardian gibi dünyanın en büyük yayın organları, öneriyi sayfalarına taşıdı.



 



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Suriye  Ye  Tarihi  Saldırı  İran  Da  Kalabalıklar    haber

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