Rusya'dan Trump'ın Tweet'lerine bir yanıt daha: Uluslararası ilişkiler bir kişinin sabah kalktığındaki moduna bağlı olmamalı.

Rusya Başbakan Yardımcısı, Trump'ın ABD-Rusya krizini tırmandıran tweetleri ile ilgili "Uluslararası ilişkiler bir kişinin sabah kalktığındaki moduna bağlı olmamalı. Rusya olası bir risk için hazırlık yapmıyor." diye konuştu.

ALAYCI YANIT VERDİ

Rusya Başbakan Yardımcısı, "Uluslararası ilişkiler bir kişinin sabah kalktığındaki moduna bağlı olmamalı. Rusya olası bir risk için hazırlık yapmıyor." ifadelerini kullandı.

TRUMP, NE DEMİŞTİ?

Suriye için operasyon sinyali verip Hazır ol Rusya! Füzelerimiz geliyor." diyerek Rusya'yı tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından bir açıklama daha yapmıştı.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye'ye saldırı için tarih vermedim. Hemen de vurabiliriz, vurmayabiliriz de" ifadelerini paylaşmıştı.

Kaynak: haberinburada