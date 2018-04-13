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Suriye'yi Hemen De Vurabiliriz, Vurmayabiliriz De Diyen Trump'a Rusya'dan Alaycı Yanıt
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Suriye'yi Hemen de Vurabiliriz, Vurmayabiliriz de Diyen Trump'a Rusya'dan Alaycı Yanıt

SURİYE'Yİ HEMEN DE VURABİLİRİZ, VURMAYABİLİRİZ DE DİYEN TRUMP'A RUSYA'DAN ALAYCI YANIT

Rusya'dan Trump'ın Tweet'lerine bir yanıt daha: Uluslararası ilişkiler bir kişinin sabah kalktığındaki moduna bağlı olmamalı.

Tarih : 13 Nisan 2018, 11:30
Puan Ver : Suriye'yi Hemen De Vurabiliriz, Vurmayabiliriz De Diyen Trump'a Rusya'dan Alaycı Yanıt(9/10)5

Rusya Başbakan Yardımcısı, Trump'ın ABD-Rusya krizini tırmandıran tweetleri ile ilgili "Uluslararası ilişkiler bir kişinin sabah kalktığındaki moduna bağlı olmamalı. Rusya olası bir risk için hazırlık yapmıyor." diye konuştu.

ALAYCI YANIT VERDİ

Rusya Başbakan Yardımcısı, "Uluslararası ilişkiler bir kişinin sabah kalktığındaki moduna bağlı olmamalı. Rusya olası bir risk için hazırlık yapmıyor." ifadelerini kullandı.

TRUMP, NE DEMİŞTİ?

Suriye için operasyon sinyali verip Hazır ol Rusya! Füzelerimiz geliyor." diyerek Rusya'yı tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından bir açıklama daha yapmıştı.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye'ye saldırı için tarih vermedim. Hemen de vurabiliriz, vurmayabiliriz de" ifadelerini paylaşmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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