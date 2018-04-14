2 gün önce " Almanya Suriye'deki hava saldırılarına katılmayacak" açıklaması yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esad rejimine operasyonunu desteklediklerini söyledi.

"SORUMLULUK ALMALARINI DESTEKLİYORUZ"

Başbakan Merkel yaptığı yazılı açıklamada, "Biz BM Güvenlik Konseyi Daimi üyeleri olan müttefiklerimiz ABD, İngiltere ve Fransa'nın sorumluluk almalarını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

"TÜM BULGULAR ESAD'I GÖSTERİYOR"

Merkel açıklamasında Suriye'nin Duma beldesinde gerçekleşen kimyasal silahlı saldırıda çok sayıda çocuk, kadın ve erkeğin hayatını kaybettiğine işaret ederek, tüm bulguların daha önce de kendi halkına aynı şekilde saldıran Esad rejimini gösterdiğini belirtti.

Merkel ayrıca Rusya'nın defalarca BM Güvenlik Konseyi'ndeki blokajı nedeniyle bu olayın bağımsız olarak araştırılamadığını da vurguladı.

"AMAÇ KİMYASAL KULLANIMI KESMEK"

Almanya'nın müttefiki olan ABD, İngiltere ve Fransa'nın, Suriye rejiminin askeri bölgelerine yaptığı hava saldırılarına dikkati çeken Merkel, bunun amacının rejimin kimyasal silah kullanma imkanını kesmek ve Kimyasal Silah Sözleşmesi'ne aykırı davranılmasını engellemek olduğunu kaydetti.

"KARARLILIKLA DESTEKLEYECEĞİZ"

Alman Şansölyesi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Biz BM Güvenlik Konseyi Daimi üyeleri olan müttefiklerimiz ABD, İngiltere ve Fransa'nın bu konuda sorumluluk almalarını destekliyoruz. Askeri harekat uluslararası kimyasal silah kullanımına ilişkin uluslararası yasağın etkinliğini korumak ve Suriye rejimini başka ihlallere karşı uyarmak için gerekli ve ölçülüdür. Birinci Dünya Savaşı'nın bitiminden 100 yıl sonra Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin erozyonuna karşı koymak için çağrıda bulunuyoruz. Almanya bu doğrultuda tüm diplomatik eylemleri kararlılıkla destekleyecektir."

Kaynak: haberinburada