Kanal D'deki 'Gülizar'ın yıldızı Farah Zeynep Abdullah'ın (28) geçen yıl ' Muhteşem Yüzyıl Kösem'in setinde tanıştığı Caner Cindoruk (37) ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Farah Zeynep Abdullah, BluTV'deki 'Dudullu Postası'nda oynayan Ahmet Rıfat Şungar ile aşk yaşamaya başladı.

SEVGİLİSİNİ ÖPMEYE DOYAMADI

Ahmet Rıfat Şungar (34) Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği, ödüllü film '3 Maymun'da oynamış, performansı ile ses getirmişti. Farah Zeynep Abdullah ile Ahmet Rıfat Şungar önceki akşam Anadolukavağı'ndaki bir lokantada baş başa yemek yedi. Ahmet Rıfat Şungar sevgilisini öpmeye doyamadı.

İşte ikilinin o anları:

Kaynak: haberinburada