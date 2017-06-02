Benzine 7 Veya 8 Kuruş İndirim Yapılacak
Simit Sarayı İle İlgili Flaş Gelişme
Mobius Da Mavi Jeans Hissesi Aldı
İşte Aşkın Fotoğrafı
Seda Sayan, Bikinili Görüntüsü İle Gençlere Taş Çıkardı
Gelmesiyle Gitmesi Bir Oldu!
Berlin İn Berlin Filminin Devamı Geliyor
Mustafa Ceceli, Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı
Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe
115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak
Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim

sürpriz bedelli askerlik talebi

SÜRPRİZ BEDELLİ ASKERLİK TALEBİ

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yüksekova ve Cizre'nin il yapılabileceğini ama Hakkari ve Şırnak'ın il statülerinin de korunması gerektiğini savunduklarını söyledi.

Tarih : 02 Haziran 2017, 16:31
Puan Ver : Sürpriz Bedelli Askerlik Talebi(6/10)4


BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yüksekova ve Cizre'nin il yapılabileceğini ama Hakkari ve Şırnak'ın il statülerinin de korunması gerektiğini savunduklarını söyledi. Görüşmede, Başbakan Yıldırım'a, bedelli askerlik konusunda partisinin taleplerini dile getirdiğini anlatan Destici, 'Biz bedelli askerliğe ilkesel olarak karşıyız ama çıkarılacaksa şayet hükümetin böyle bir tasarrufu olacaksa buradan gelen kaynağın SMA hastalarına aktarılması talebimizi de ilettik' dedi.



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Başbakanlık Resmi Konutu'nda, Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Destici, kabulde, seçim barajının kaldırılması, milletvekili adaylarının ön seçimle belirlenmesi, partiler arası iş birliklerinin önünün açılması, seçime katılan siyasi partilere yeterince ve adil biçimde seçim yardımı yapılması, uyum yasalarıyla yargıya güvenin artırılması taleplerini dile getirdiğini söyledi.



"BBP olarak olağanüstü halin (OHAL) kalkması gerektiğini savunuyoruz." diyen Destici, ayrıca Hakkari ve Şırnak'ın il statülerinin korunması, "Yüksekova ve Cizre il yapılabilir ama Hakkari ve Şırnak'ın statüleri de korunsun" talebini Başbakan Yıldırım'a ilettiğini bildirdi.



 



kaynak:hürriyet



 








Etiketler: Sürpriz  Bedelli  Askerlik  Talebi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER