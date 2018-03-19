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Sürpriz gelişme! Fenerbahçenin yıldız milli takıma davet edildi

SÜRPRİZ GELİŞME! FENERBAHÇENİN YILDIZ MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLDİ

Fenerbahçeli Luis Neto, Ruben Dias'ın yerine Portekiz milli takımı aday kadrosuna dahil edildi.

Tarih : 19 Mart 2018, 21:40
Puan Ver : Sürpriz Gelişme! Fenerbahçenin Yıldız Milli Takıma Davet Edildi(5/10)1

Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktör Fernando Santos'un çalışmalarını yürüttüğü ve savunma hattında yoğun bir hazırlık yaptığı ifade edilmişti. Bu bölge için de Luis Neto'nun ciddi anlamda adının geçtiği kaydedilmişti.

DIAS'IN YERİNE KADRODA

Bugün Portekiz Milli Takımı'nın son hali şekillendi ve Luis Neto, Ruben Dias'ın yerine kadroya dahil edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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