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Sürpriz ikili aynı projede! Dizinin nerede yayınlanacağı bile belli

SÜRPRİZ İKİLİ AYNI PROJEDE! DİZİNİN NEREDE YAYINLANACAĞI BİLE BELLİ

Poyraz Karayel dizisinin ardından ekranlara ara veren İlker Kaleli, güzel oyuncu Neslihan Atagül ile birlikte İntiharcı dizisinde yer alacak.

Tarih : 10 Aralık 2017, 14:00
Puan Ver : Sürpriz İkili Aynı Projede! Dizinin Nerede Yayınlanacağı Bile Belli(7/10)3

Ekranların sevilen ismi İlker Kaleli'ye eşlik edecek isim Neslihan Atagül oldu. Atagül, Kara Sevda'nın bitmesinin ardından İntiharcı dizisiyle ekranlara dönecek

PUHU TV'DE YAYINLANACAK

İlker Kaleli ve Neslihan Atagül'ün İntiharcı dizisi Puhu TV'de yayınlanacak. Dizi mart ayında izleyici ile buluşacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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