SÜRPRİZ İKİLİ AYNI PROJEDE! DİZİNİN NEREDE YAYINLANACAĞI BİLE BELLİ
Poyraz Karayel dizisinin ardından ekranlara ara veren İlker Kaleli, güzel oyuncu Neslihan Atagül ile birlikte İntiharcı dizisinde yer alacak.
Ekranların sevilen ismi İlker Kaleli'ye eşlik edecek isim Neslihan Atagül oldu. Atagül, Kara Sevda'nın bitmesinin ardından İntiharcı dizisiyle ekranlara dönecek
PUHU TV'DE YAYINLANACAK
İlker Kaleli ve Neslihan Atagül'ün İntiharcı dizisi Puhu TV'de yayınlanacak. Dizi mart ayında izleyici ile buluşacak.
Kaynak: haberinburada
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