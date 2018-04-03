Türkiye Perakendeciler Federasyonu, 71 bin market çalışanının aileleri ile vakit geçirebilmesi, dinlenmesi ve verimliliğinin artması için marketlerin haftada bir gün kapanmasını talep etti.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, perakende sektöründeki gelişmelere ilişkin düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, yerel zincirlerin toplam cirosunun 33 milyar TL'ye ulaştığını kaydetti. Altunbilek, 71 bin market çalışanının aileleri ile vakit geçirebilmesi, dinlenmesi, sosyalleşmesi ve verimliliğinin artması için marketlerin haftada bir gün kapanmasını talep ettiklerini belirtti.

"71 BİN ÇALIŞAN VAR"

Federasyon üyeleri olarak 2017'de 67 bin kişiyi, bugün ise 71 bin 396 kişiyi istihdam ettiklerini ifade eden Altunbilek, şunları söyledi:

"Toplam market grupları içerisinde istihdamdaki payımız yüzde 40 oldu. 2018 yılı itibarıyla toplam mağaza sayımız 4 bin. Bu sene hedefimiz yüzde 15 büyümek. Yerel Zincirler Buluşuyor konferansımızın 10.'sunu 11-12 Nisan'da gerçekleştireceğiz. Bu konferans aslında sektörün bir düğünü. Sektörü bir araya getiriyor. Personel olmadan perakendeciliği iyiye götürmek işin en zor yanı. Eğer doğru personel yoksa, işinde mutsuz çalışıyorsa başarı gelmiyor. Perakende ve müşteri çok hızlı değişiyor. E-satış, e-ticaret hayatımıza çok hızlı girdi. Şu anda pazarda yüzde 3-5'ler konuşuluyor. E-ticaret hızlı büyüyen gelişen bir yapıya gidiyor. Bizim de marketçiler olarak e-ticarete yatırım yapmamız gerekiyor."

"HAFTADA BİR GÜN KAPATALIM"

Marketlerin haftada bir gün kapanmasını talep ettiklerini ifade eden Altunbilek, "Yapılacak düzenleme ile bizler ertesi güne daha iyi hazırlanabileceğiz. Biz mesaimizi bitirip marketlerimizi kapatınca, küçük esnafta belirlenecek saate kadar satışına devam edebilecek. Rekabette küçük işletmelere avantaj sağlayacak bu talebimiz aynı zamanda çalışanlarımıza yarayacak. Çalışanlarımız aileleri ile vakit geçirebilecek, dinlenebilecek, sosyalleşecek, verimlilikleri artacak." diye konuştu.

Kaynak: haberinburada