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Sürpriz Yumurtadan Çıkan Uyuşturucu Hapları Polisleri Şoke Etti

SÜRPRİZ YUMURTADAN ÇIKAN UYUŞTURUCU HAPLARI POLİSLERİ ŞOKE ETTİ

İstanbul'da, dünyaca ünlü bir çikolata firmasının yumurta şeklindeki çikolata kutularında uyuşturucu servisi yapan torbacı çetesi çökertildi. Sürpriz yumurtalardan çıkan uyuşturucu hapları polisi de şoke etti.

Tarih : 11 Temmuz 2017, 13:10
Puan Ver : Sürpriz Yumurtadan Çıkan Uyuşturucu Hapları Polisleri Şoke Etti(6/10)2

Narkotik Şube Müdürlüğü'nün Küçükçekmece, Eyüp ve Kartal'da faaliyet yürüten torbacı çetesine önceki gün eş zamanlı baskın düzenledi.

SÜRPRİZ YUMURTADAN UYUŞTURUCU HAPLARI ÇIKTI

Operasyonda 43 kilo hint keneviri, 1 kilo 350 gram toz esrar, 5 kilo 300 gram eroin, 7 bin 834 gram bonzai, 600 gram bonzai hammaddesi, 5 bin 390 adet ecdtacy, 92 gram kokain, 17 kilo aseton, 2 terazi, 2 tabanca, 61 mermi ele geçti. 1'i yabancı 8 kişi yakalandı. Evlerde satışa hazır paketlerin bulunduğu operasyonda torbacıların uyuşturucu hapları dünyaca ünlü çikolata firmasının yumurta şeklindeki kutularından çıktı. Kaynak: Hürriyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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