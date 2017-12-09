Ankara'dan bir son dakika haberi geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Aralık Pazartesi günü Ankara'ya geliyor. Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede iki lider, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, Kudüs konusundaki son gelişmeler ve Suriye'deki durumu görüşecek.

AÇIKLAMA CUMHURBAŞKANLIĞINDAN GELDİ

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak, 11 Aralık 2017 tarihinde ülkemize bir ziyarette bulunacaktır. Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in Ankara'da gerçekleştirecekleri görüşmelerde, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, başta Kudüs konusundaki son gelişmeler ile Suriye'deki durum olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DÜN TELEFONDA KONUŞMUŞLARDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kudüs'ü ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede Erdoğan, Kudüs kararının barış ve istikrarı olumsuz etkileyeceğini vurgularken; Putin de aynı görüşleri paylaştığını ifade ederek "BM'de takipçisi olacağız" demişti.

Kaynak: haberinburada