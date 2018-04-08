Fatih Terim, Linnes'i Gençlerbirliği Maçı Kadrosuna Almadı
Beşiktaşlı Veli Kavlak, 3 Yıl Sonra Oyuna Girdi
Eşini Ve 2 Üvey Oğlunu Öldüren Şüpheli, Kaçırdığı Üvey Kızına Da Tecavüz Etmiş
Sultan'ın Arşivinden Katil Fotoğrafları Çıktı! Avrupa'da Sergilenecek
Trump Suriye'deki Kimyasal Katliama Sessiz Kalmadı: Hayvan Esad Bedel Ödeyecek
Gülen'in Köpeğiyim Diyen Profesörün 22,5 Yıl Hapsi İstendi
Türk Öğrenciler Üretti! Uzaktan Kontrol Edilebiliyor, Kendi Başına Eve Dönüyor
Sürücü Kursundaki Kadını Öldüren Zanlı Yakalandı! Cinayetin Ardından Gönül İlişkisi Çıktı
Yunan Bakan'ın Askeri Yığınak Çıkışına Türkiye'den Sert Tepki: Politik Komedyen!
Türk Mühendisler Geliştirdi! Atık Halıdan Motor Parçası Ürettiler
80 Sivilin Can Verdiği Vahşet İçin Türkiye'den Uluslararası Çağrı
İzmir'deki Turnuvada Beşiktaş Krizi Çıktı
Yılmaz Vural, Eskişehirspor'un Başındaki İlk Maçında Ç. Rize'den Fark Yedi
23 Yıllık Eşi Vefat Eden İngiliz, Acısını Dindirmek İçin Köpeğe Tecavüz Etti
Leyleklerin Haberini Yapacak Muhabir, İntihar Ediyor Sanılınca Kendisi Haber Oldu
Gökhan Gönül, İmparator'u Ters Köşeye Yatırdı
Boğaz'ın İncisiydi! İşte Kaza Sonrası Yalının Son Hali
Başbakan, Yasa Dışı Gelen Mültecilerle İlgili Konuştu: Afganistan'la Anlaştık, İadeleri Gerçekleşecek
Tatilciler Dikkat! Rezervasyonda Geç Kalanın Cebi Yanar
Bakan Duyurdu: Tanklara Yerli Mühimmat Geliyor

Sürücü Kursundaki Kadını Öldüren Zanlı Yakalandı! Cinayetin Ardından Gönül İlişkisi Çıktı

SÜRÜCÜ KURSUNDAKİ KADINI ÖLDÜREN ZANLI YAKALANDI! CİNAYETİN ARDINDAN GÖNÜL İLİŞKİSİ ÇIKTI

Gaziantep'te sürücü kursunda tartıştığı kadını 7 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı. Cinayetin ardından ikili arasında gönül ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 08 Nisan 2018, 16:20
Puan Ver : Sürücü Kursundaki Kadını Öldüren Zanlı Yakalandı! Cinayetin Ardından Gönül İlişkisi Çıktı(10/10)6

Gaziantep'in Araban ilçesinde bir sürücüsü kursunda tartıştığı kadını bıçaklayarak öldüren zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

SÜRÜCÜ KURSUNDA TARTIŞTIĞI KADINI 7 KEZ BIÇAKLAMIŞTI

Araban ilçesi Yeni Altıntaş Mahallesi Akbudak Caddesi'ndeki bir sürücü kursunda çalışan 23 yaşındaki Sevda Betül Altıntaş ile kursta görüştüğü 29 yaşındaki Hasan Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı.

KADIN HAYATINI KAYBEDERKEN ADAM KAÇMIŞTI

Kavganın büyümesi üzerine ise Hasan Ç., Sevda Betül Altıntaş'ı 7 bıçak darbesi ile ağır yaralamıştı. Olayın ardından koşarak kurstan çıkan Hasan Ç.' kaçarken, yaralı Altıntaş ise otomobil ile götürüldüğü Araban Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

KATİL, YAKALANDIKTAN SONRA TUTUKLANDI

Altıntaş'ı 7 kez bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı Hasan Ç., Araban İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin yoğun çalışması sonucu olayın hemen ardından yakalanarak gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Amirliğinde sorguya alınan zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Araban Adliyesi'ne gönderildi. Zanlı Araban Adliyesi Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak, Gaziantep L Tipi Cezaevine gönderildi.

GÖNÜL İLİŞKİSİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan 29 yaşındaki Hasan Ç.'nin emniyetteki ifadesinde, Sevda Betül Altıntaş ile 3 yıldır gönül ilişkisi olduğu söylediği ileri sürüldü. Zanlının ifadesinde Altıntaş'ın kendisini oyaladığını düşündüğü için eline bıçak alarak, çalıştığı sürücü kursuna gittiğini ve aralarında çıkan tartışmanın sonucunda bıçaklayarak öldürdüğünü söylediği iddia edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sürücü  Kursundaki  Kadını  Öldüren  Zanlı  Yakalandı  Cinayetin  Ardından  Gönül  İlişkisi  Çıktı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER