SÜRÜCÜ KURSUNDAKİ KADINI ÖLDÜREN ZANLI YAKALANDI! CİNAYETİN ARDINDAN GÖNÜL İLİŞKİSİ ÇIKTI
Gaziantep'te sürücü kursunda tartıştığı kadını 7 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı. Cinayetin ardından ikili arasında gönül ilişkisi olduğu ortaya çıktı.
Gaziantep'in Araban ilçesinde bir sürücüsü kursunda tartıştığı kadını bıçaklayarak öldüren zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.
SÜRÜCÜ KURSUNDA TARTIŞTIĞI KADINI 7 KEZ BIÇAKLAMIŞTI
Araban ilçesi Yeni Altıntaş Mahallesi Akbudak Caddesi'ndeki bir sürücü kursunda çalışan 23 yaşındaki Sevda Betül Altıntaş ile kursta görüştüğü 29 yaşındaki Hasan Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı.
KADIN HAYATINI KAYBEDERKEN ADAM KAÇMIŞTI
Kavganın büyümesi üzerine ise Hasan Ç., Sevda Betül Altıntaş'ı 7 bıçak darbesi ile ağır yaralamıştı. Olayın ardından koşarak kurstan çıkan Hasan Ç.' kaçarken, yaralı Altıntaş ise otomobil ile götürüldüğü Araban Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.
KATİL, YAKALANDIKTAN SONRA TUTUKLANDI
Altıntaş'ı 7 kez bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı Hasan Ç., Araban İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin yoğun çalışması sonucu olayın hemen ardından yakalanarak gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Amirliğinde sorguya alınan zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Araban Adliyesi'ne gönderildi. Zanlı Araban Adliyesi Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak, Gaziantep L Tipi Cezaevine gönderildi.
GÖNÜL İLİŞKİSİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan 29 yaşındaki Hasan Ç.'nin emniyetteki ifadesinde, Sevda Betül Altıntaş ile 3 yıldır gönül ilişkisi olduğu söylediği ileri sürüldü. Zanlının ifadesinde Altıntaş'ın kendisini oyaladığını düşündüğü için eline bıçak alarak, çalıştığı sürücü kursuna gittiğini ve aralarında çıkan tartışmanın sonucunda bıçaklayarak öldürdüğünü söylediği iddia edildi.
Kaynak: haberinburada
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