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Sürücü Panik Yapınca Akaryakıt Tankeri Evin Bahçesine Daldı

SÜRÜCÜ PANİK YAPINCA AKARYAKIT TANKERİ EVİN BAHÇESİNE DALDI

Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği boş akaryakıt tankeri, istinat duvarını yıkıp önüne kattığı otomobili sürükleyerek bir evin bahçesine daldı.

Tarih : 12 Temmuz 2017, 22:20
Puan Ver : Sürücü Panik Yapınca Akaryakıt Tankeri Evin Bahçesine Daldı(8/10)4

Antalya'da panik yapıp direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, ortalığı savaş alanına çevirdi. Sürücünün kullandığı boş akaryakıt tankeri önce bir evin istinat duvarını yıktı, sonra da önüne kattığı otomobili sürükleyerek evin bahçesine daldı.

PANİĞE KAPILAN SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, saat 17.40 sıralarında Kepez ilçesi Avni Tolunay Mahallesi 4500. Sokak'ta meydana geldi. Günay K., 34 TU 780 plakalı boş akaryakıt tankeri ile Hürriyet Caddesi'nden 4500. sokağa dönüş yaptı. İddiaya göre yol ortasında tümseklerde yavaşlaması gereken Günay K., sağından ve solundan araçların gelmesi nedeniyle paniğe kapıldı.

ÖNCE EVE, SONRA OTOMOBİLE, SON OLARAK EVİN BAHÇESİNE DALDI

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Günay K. idaresindeki tanker, sol tarafındaki iki katlı bir evin istinat duvarına çarptı. Duvarı yıkan ve park halindeki otomobili önüne katarak sürükleyen tanker, zeytin ağacı ve diğer duvarı da yıkarak durabildi.

KAZADAN YARALI KURTULDU

Bahçeye tanker girdiğini gören ev sahibi Ahmet Aydoğan ve kiracı Kamil Güleç, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sürücü Günay K., hafif yaralı olarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kazada Kamil Güleç'in 42 BZH 32 plakalı otomobili büyük hasar gördü.

FACİA İLE SONUÇLANABİLİRDİ

Kaza anında bahçede kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi. Ev sahibi Ahmet Aydoğan, gürültü üzerine bahçeye indiklerini ve bir tankerin duvarları yıkarak bahçeye girdiğini gördüklerini söyledi. Tanker şoförünün hafif yaralı olduğunu dile getiren Aydoğan, en büyük sevinçlerinin can kaybı olmaması olduğunu kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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