SÜRÜCÜLER BİJON ANAHTARLAR İLE BİRBİRİNE SALDIRDI! YAŞANANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Başakşehir'de yol tartışmasına giren sürücü, geri geri giderek çarpmaya çalıştığı aracın sürücüsüne bijon anahtarı ile saldırdı. Saldırı anı ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Başakşehir'de meydana gelen olayda iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından öfkesine hakim olamayan bir sürücü yanında bulunan eşine aldırmadan önce geri geri giderek tartıştığı sürücünün aracına çarpmaya çalıştı. Daha sonra aracından hızla inen sürücü, bijon anahtarı ile tartıştığı sürücüye saldırmaya çalıştı. Sürücünün ve yanındakilerin de karşılık vermesi üzerine iki taraf yol ortasında tekme tokat kavgaya tutuşurken yaşanan o anlar bir cep telefonu kameralarına yansıdı.
ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ
Kameralara yansıyan görüntülerde öfkeli sürücünün geri geri giderek tartıştığı sürücünün aracına çarpmaya çalıştığı görülüyor. Daha sonra bijon anahtarını da alan sürücünün hızla aracından inerek arkasındaki otomobilin sürücüsüne saldırmaya çalıştığı görülüyor. Bu sırada araçta bulunan sürücü ile yanındaki arkadaşının karşılık vermesi üzerine öfkeli sürücü yola savrulurken araçtan inen eşi yere düşen kocasını kurtarmaya çalışıyor. Bir yandan çantasıyla diğer sürücüye vurmaya çalışan kadın diğer yandan ise yere düşen kocasını kaldırmaya çalışıyor. Çevredeki vatandaşların da araya girmesiyle yaşanan kavga bir süre sonra son buluyor.
Kaynak: haberinburada
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