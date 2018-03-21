Stoke City Küme Düşerse Galatasaray Ndiaye'yi Kiralayacak
İşte Hsk Kararnamesi İle Görev Yeri Değişen 356 Hakim Ve Savcının Listesi
Nevşin Mengü, Kendisini Kandıran Kardeşine Demediğini Bırakmadı
Fetö'ye Komiserlik Sınavı Sorularını Sızdıran 14 Şüpheli İçin Gözaltı Kararı
Netenyahu'dan Irkçı Açıklama: Afrikalı Göçmenler, Terörden Daha Tehlikeli
Eski Milletvekili Ahmet Deniz Bölükbaşı Hayatını Kaybetti: Ahmet Deniz Bölükbaşı Kimdir?
Dudak Uçuklatan Boşanmanın Altından İhanet Çıktı! Arkadaşıyla Aldatmış
Kara Kışı Görmeyen İstanbul'a Yaz Erken Gelecek!
Yıldız Futbolcu, Cenk Tosun'u Yere Göğe Koyamadı
Kaşlarından Sonra Burnunu Da Yaptırdı! İşte Yeni Model İdo
Seren Serengil İle Yaşar İpek Sözleşme İmzalayıp Barıştı! Sosyal Medya Yıkıldı
Sıla'ya Açıkça Soruldu: Göğüslerinde Silikon Var Mı
Afrin Halkı Ve Muhtarlar 18 Teröristi Teslim Etti
Sürücüler Bijon Anahtarlar İle Birbirine Saldırdı! Yaşananlar Saniye Saniye Kaydedildi
Küfür Eden Sanığın 6 Ay Hapsi İstendi, Mahkeme Aman Kipi Belli Değil Deyip İtiraz Etti
Çiftlik Bank'tan Sonra İkinci Büyük Vurgun Anadolu Farm: 200 Milyon Tl Para Toplamışlar
Gheorghe Hagi, Sezon Sonunda Sahibi Olduğu Takımdan Ayrılacak
Hatay'a Düşen Füze Esad'ın Çıktı!
E-Devlet'te Yeni Bir Özellik Daha: Tek Tıkla Taşınma Derdine Son!
Sonar Başkanı Gece Yarısı Gözaltına Alındı!

Sürücüler Bijon Anahtarlar İle Birbirine Saldırdı! Yaşananlar Saniye Saniye Kaydedildi

SÜRÜCÜLER BİJON ANAHTARLAR İLE BİRBİRİNE SALDIRDI! YAŞANANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Başakşehir'de yol tartışmasına giren sürücü, geri geri giderek çarpmaya çalıştığı aracın sürücüsüne bijon anahtarı ile saldırdı. Saldırı anı ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Tarih : 21 Mart 2018, 09:50
Puan Ver : Sürücüler Bijon Anahtarlar İle Birbirine Saldırdı! Yaşananlar Saniye Saniye Kaydedildi(5/10)1

Başakşehir'de meydana gelen olayda iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından öfkesine hakim olamayan bir sürücü yanında bulunan eşine aldırmadan önce geri geri giderek tartıştığı sürücünün aracına çarpmaya çalıştı. Daha sonra aracından hızla inen sürücü, bijon anahtarı ile tartıştığı sürücüye saldırmaya çalıştı. Sürücünün ve yanındakilerin de karşılık vermesi üzerine iki taraf yol ortasında tekme tokat kavgaya tutuşurken yaşanan o anlar bir cep telefonu kameralarına yansıdı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ

Kameralara yansıyan görüntülerde öfkeli sürücünün geri geri giderek tartıştığı sürücünün aracına çarpmaya çalıştığı görülüyor. Daha sonra bijon anahtarını da alan sürücünün hızla aracından inerek arkasındaki otomobilin sürücüsüne saldırmaya çalıştığı görülüyor. Bu sırada araçta bulunan sürücü ile yanındaki arkadaşının karşılık vermesi üzerine öfkeli sürücü yola savrulurken araçtan inen eşi yere düşen kocasını kurtarmaya çalışıyor. Bir yandan çantasıyla diğer sürücüye vurmaya çalışan kadın diğer yandan ise yere düşen kocasını kaldırmaya çalışıyor. Çevredeki vatandaşların da araya girmesiyle yaşanan kavga bir süre sonra son buluyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sürücüler  Bijon  Anahtarlar  İle  Birbirine  Saldırdı  Yaşananlar  Saniye  Saniye  Kaydedildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER