Dik yokuşları ve keskin virajlarıyla sürücülere zor anlar yaşatan "Pirinkayalar Geçidi" yapılacak tünel ile hem sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkacak, hem de turizme katkı sağlayacak.

Türkiye- Gürcistan güzergahındaki Erzurum-Artvin karayolunda dik yokuşları ve keskin virajlarıyla özellikle kış aylarında sürücülere zor anlar yaşatan "Pirinkayalar Geçidi" yapılacak tünel ile hem sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkacak hem de turizme katkı sağlayacak.

TÜNEL ÇALIŞMASI BAŞLADI

Erzurum'un Uzundere ilçesinde ve Türkiye'nin en doğusundaki kuzey-güney aksından Gürcistan'a kadar uzanan ve ilçedeki doğa harikası Tortum Gölü ile Tortum Şelalesi yakınındaki geçitte tünel yapılması için çalışmalara başlandı.

2 BİN 300 METRE UZUNLUĞUNDA OLACAK

Özellikle kışın kapanan yoldaki trafiği rahatlatmak ve turizmi canlandırmak için Karayolları Genel Müdürlüğü ve Uzundere Kaymakamlığı koordinesinde hazırlanan tünel projesi, tamamlandığında tek tüp olarak 2 bin 380 metre uzunluğunda hizmete girecek.

YOL ÇİLESİNE ÇARE OLACAK

Bölgedeki viraj ve yokuşları ortadan kaldırarak turizme ciddi katkı sağlayacak tünel, uluslararası taşımacılık yapan sürücülerin yol çilesine çare olup kazaların önüne geçecek.

Yöreye ulaşımı kolaylaştırarak yerli ve yabancı turistler için bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek tünel, sürücülere yakıt tasarrufu sağlamanın yanı sıra ilçenin barındırdığı birçok turizm faaliyetine ivme kazandıracak.

Tünel, ulaşıma açılmasıyla Cittaslow İcra Kurulunca "sakin şehirler" ağına kabul edilen Uzundere ilçesindeki Tortum Gölü, Tortum Şelalesi, Yedi Göller ve Öşvank Kilisesi gibi tarihi ve turistik yerleri ziyaret edecek turistler, konforlu ulaşım imkanına kavuşacak.

"ÇOK RİSKLİ BÖLGE"

Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pirinkayalar Geçidi'nin hem kaya düşmesi hem de virajlı olması nedeniyle çok riskli bölge olduğunu anımsattı.

"ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTA DA ÖNEMLİ"

Karayolları Genel Müdürlüğünün bu geçide tünel yapılmasını kararlaştırdığını dile getiren Özsoy, "Türkiye'de yollar batı doğu, kuzey güney aksı yönünde gidiyor. Burası da D950 karayolu ve Türkiye'nin en doğusundaki kuzey güney aksı olup Artvin Hopa'dan başlayarak Mardin Şenyurt'a kadar gidiyor. Dolayısıyla bu yol uluslararası taşımacılıkta çok önemli." dedi.

Tünelin ekonomiye ve trafik yoğunluğunun azalmasına olumlu katkı sağlayacağını anlatan Özsoy, her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin geldiği ilçedeki bu çalışmanın titizlikle yapılması gerektiğine işaret etti.

Özsoy, şunları kaydetti:

"Bu sulak alandaki çalışmaların dikkatli ve özenle yapılması gerekiyor. Çünkü burada çeşitli kazalar yaşanıyor. Tek tüp olan tünel bittiğinde 2 bin 380 metre uzunluğunda olacak ve aynı zamanda servis yollarıyla hizmete girecek. 3 yıllık yapım süresi ön gördüğümüz tünel bittiğinde kuzey güney karayolu aksında trafik daha güvenli şekilde cereyan edecek."

TÜNEL TURİZME DE KATKI SAĞLAYACAK

Doğal güzellikleriyle her yıl yerli ve yabancı turistin gözdesi olan ilçede yapılacak tünelin turizmi daha da canlandıracağını vurgulayan Özsoy, şöyle devam etti:

"Turizmde en önemli şeylerden birisi ulaşımın konforlu ve kısa süreli olması. Tünel Tortum Gölü ve Tortum Şelalesine giden turistlerin daha konforlu seyahat etmesini sağlayacak. Biz de bu gölün yanında yapılan tüneldeki güzergaha 6 seyir terası yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de cam terası projemiz. Tünel ile terasların yapılacağı alandaki karayolu yoğunluğu azalacağından insanlar orada piknik yaparak daha uzun süreli kalma şansı yakalayacak. Bu anlamda tünel turizmimize de çok önemli katkılar sağlayacak."

Özsoy, "Tortum Gölü ve ulusal sulak alan olan Tortum Şelalesi birinci derecede sit alanı, böyle bir yerdeki çalışmaların da özenle yapılması gerekiyor. Bu nedenle çevreye saygılı ve uyumlu proje uygulandı. Bu proje belki de Türkiye'de uygulanan tünel projelerinde çevreye olan özen anlamında en önemlilerinden birisi. Bu yol aynı zamanda Karadeniz'den Suriye'ye kadar bu bölgeyi bağlamakta. Yani önemli bir ulaşım arteri açılarak ülke ekonomimize de katkı sağlayacak." şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada