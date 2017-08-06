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Sürücüsü Beyin Kanaması Geçiren Otobüs Şarampole İndi: 29 Yaralı

SÜRÜCÜSÜ BEYİN KANAMASI GEÇİREN OTOBÜS ŞARAMPOLE İNDİ: 29 YARALI

Aksaray Ankara Karayolunda seyir halindeyken beyin kanaması geçiren şehirler arası yolcu otobüsünün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince otobüs şarampole indi. Kazada 29 kişi yaralandı.

Tarih : 06 Ağustos 2017, 10:10
Puan Ver : Sürücüsü Beyin Kanaması Geçiren Otobüs Şarampole İndi: 29 Yaralı(6/10)2

Aksaray Ankara Karayolunda seyir halindeyken beyin kanaması geçiren şehirler arası yolcu otobüsünün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole yuvarlanan otobüste, 1'i ağır 29 kişi yaralandı.

ŞOFÖR BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ, YOLCULAR UCUZ ATLATTI

Kaza, Aksaray - Ankara Karayolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mersin - İstanbul seferini yapan Turgay Gider (45) idaresindeki 33 EIF 10 plakalı otobüs, sürücüsünün aniden beyin kanaması geçirmesi üzerine şarampole indi. 41 yolcunun bulunduğu otobüste bulunan 29 kişi yaralanırken, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Bunun üzerine Aksaray'dan ve Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinden çok sayıda ambulans olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Toplam 29 yolcunun yaralandığı kazada sürücü ağır yaralı olarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, diğer yaralılar Aksaray ve Şereflikoçhisar Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı. Yaralanan yolcuların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, birçok yaralıya da olay yerinde müdahale edildi. 112 Acil Yardım ekipleri olay yerinde mahsur kalan diğer yolcuları da tesislere götürdü. Hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan yaralı sürücü Turgay Gider'in tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"YÜZÜ KARARDI"

Olayı anlatan otobüsün muavini Ayhan Güder (51), "Ben önde oturuyordum. Şoför benim başım ağrıyor, bana bir kahve yap dedi. Kahve yaptım içti. Bir de baktım midesi bulanmaya başladı. Sonra bir park bulayım dedi, sonra yüzü karardı." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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