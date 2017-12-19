SÜRÜCÜSÜZ METRO 4 GÜNDE 292 BİNDEN FAZLA YOLCU TAŞIDI
Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu olma özelliği taşıyan Ümraniye-Çekmeköy hattının birinci etabı olan Üsküdar-Yamanevler Metrosu, 4 günde 292 binden fazla kişi taşıdı.
Sürücüsüz hizmet veren ve toplu ulaşımda önemli bir hat olan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosunun birinci etabı, 15 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından günlük 65 bin yolcu kapasiteli olacağı belirtilen hat, hizmete açıldıktan sonra vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Üsküdar-Yamanevler hattında ilk gün 33 bin 395, 16 Aralık'ta 103 bin 194, 17 Aralık'ta 68 bin 641, 18 Aralık'ta ise 87 bin 114 kişi yolculuk yaptı. Böylece 10 kilometre uzunluğunda ve 9 istasyondan oluşan metro ile 4 günde toplam 292 bin 344 yolcunun ulaşımı sağlandı.
"İSPARK'A PARK ET METRO İLE ÜSKÜDAR'A DEVAM ET"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, sürücüsüz metronun, 9 istasyonla sorunsuz hizmet verdiği bildirildi.Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma istasyonlarına yakın noktalarda oluşturduğu otoparklara araçlarını bırakan sürücülerin metro, metrobüs ve Marmaray'ı kullandıkları belirtilerek, şunlar kaydedildi: "İSPARK Üsküdar-Ümraniye metro hattı üzerinde bulunan Haldun Alagaş katlı otoparkı, Ümraniye katlı otoparkı, Ümraniye Santral açık otoparkı, Bağlarbaşı katlı otoparkı, Altunizade açık otoparkı, Marmara İlahiyat otoparkı, Üsküdar Belediyesi katlı otoparkı ve Üsküdar açık otoparkları ile sürücülere hizmet veriliyor. Yaklaşık 2 bin 500 araç kapasitesine sahip bu otoparklara araçlarını bırakan sürücüler, metro ile Ümraniye'den Üsküdar'a 15 dakikada ulaşabiliyor. Ayrıca Marmaray ile Yenikapı güzergahına devam edebiliyorlar."
Kaynak: haberinburada
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