Türkiye Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Kapasitesini En Fazla Artıran Ülke Olacak
İtalyan Basını Şaşkın: 1 Puan Gerideki Tudor, Kovuldu
Beşiktaş, Demba Ba İle 2.5 Yıllık Anlaşma İmzalamaya Hazırlanıyor
Sürücüsüz Metro 4 Günde 292 Binden Fazla Yolcu Taşıdı
Türkiye Kupasında Final Oynayan Takım, Amatör Kümenin Yolunu Tuttu
Manchester Cityli Sterling'e Irkçı Saldırı! 1 Kişi Gözaltına Alındı
Doğa Harikası Gölcük İmara Açılıyor
Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı

Sürücüsüz Metro 4 Günde 292 Binden Fazla Yolcu Taşıdı

SÜRÜCÜSÜZ METRO 4 GÜNDE 292 BİNDEN FAZLA YOLCU TAŞIDI

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu olma özelliği taşıyan Ümraniye-Çekmeköy hattının birinci etabı olan Üsküdar-Yamanevler Metrosu, 4 günde 292 binden fazla kişi taşıdı.

Tarih : 19 Aralık 2017, 20:20
Puan Ver : Sürücüsüz Metro 4 Günde 292 Binden Fazla Yolcu Taşıdı(6/10)2

Sürücüsüz hizmet veren ve toplu ulaşımda önemli bir hat olan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosunun birinci etabı, 15 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından günlük 65 bin yolcu kapasiteli olacağı belirtilen hat, hizmete açıldıktan sonra vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Üsküdar-Yamanevler hattında ilk gün 33 bin 395, 16 Aralık'ta 103 bin 194, 17 Aralık'ta 68 bin 641, 18 Aralık'ta ise 87 bin 114 kişi yolculuk yaptı. Böylece 10 kilometre uzunluğunda ve 9 istasyondan oluşan metro ile 4 günde toplam 292 bin 344 yolcunun ulaşımı sağlandı.

"İSPARK'A PARK ET METRO İLE ÜSKÜDAR'A DEVAM ET"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, sürücüsüz metronun, 9 istasyonla sorunsuz hizmet verdiği bildirildi.Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma istasyonlarına yakın noktalarda oluşturduğu otoparklara araçlarını bırakan sürücülerin metro, metrobüs ve Marmaray'ı kullandıkları belirtilerek, şunlar kaydedildi: "İSPARK Üsküdar-Ümraniye metro hattı üzerinde bulunan Haldun Alagaş katlı otoparkı, Ümraniye katlı otoparkı, Ümraniye Santral açık otoparkı, Bağlarbaşı katlı otoparkı, Altunizade açık otoparkı, Marmara İlahiyat otoparkı, Üsküdar Belediyesi katlı otoparkı ve Üsküdar açık otoparkları ile sürücülere hizmet veriliyor. Yaklaşık 2 bin 500 araç kapasitesine sahip bu otoparklara araçlarını bırakan sürücüler, metro ile Ümraniye'den Üsküdar'a 15 dakikada ulaşabiliyor. Ayrıca Marmaray ile Yenikapı güzergahına devam edebiliyorlar."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sürücüsüz  Metro  4  Günde  292  Binden  Fazla  Yolcu  Taşıdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER