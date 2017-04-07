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sürücüsüz otobüsler sefere çıkıyor!

SÜRÜCÜSÜZ OTOBÜSLER SEFERE ÇIKIYOR!

İngiltere şimdiki süreçte daha önce açıkladığı, 2016 yılı içerisinde kullanıma sunmayı amaçladığı sürücüsüz otobüs kapsülleri hizmete giriyor.

Tarih : 07 Nisan 2017, 16:43
Puan Ver : Sürücüsüz Otobüsler Sefere Çıkıyor!(9/10)6


Sürücüsüz otomobil Teknolojileri konusunda öncü ülkelerden biri olanİngiltere, Londra'nın sokaklarında Google'ın sürücüsüz otomobillerinin test aşamasına ev sahipliği yaparken, Mercedes Benz ile sürücüsüz tır çözümleri konusunda anlaşmaya varmıştı.



ŞOFÖRSÜZ OTOBÜSLER GELİYOR!



İngiltere Ulaştırma Araştırma Laboratuvarı(TRL), GATEway adını taşıyan projenin kaydını gün itibariyle açtı. Bu demek oluyor ki, sürücüsüz otobüs kapsülleri en kısa zamanda devreye girecek.



GATEway Projesinin Direktörü Nick Reed konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sürücüsüz araç taşımacılığının muhtemelen at arabasının bulunuşundan sonraki otomotiv endüstrideki en büyük gelişmenin olduğunu kaydetti.



Her vatandaşın gönül rahatlığıyla söz konusu araçlara binebileceğini ifade eden Reed, GATEway araçlarının yolculara yolculukları sırasında tam güvence sunduğunu dile getirdi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Sürücüsüz  Otobüsler  Sefere  Çıkıyor    haber

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