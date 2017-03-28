

ABD'nin Arizona eyaletinde testleri süren sürücüsüz Uber otomobilleri kazaya karıştı. Araçta yolcu olmaması büyük şans oldu.



Kaliforniya'da istediği izinleri alamayan Uber, sürücüsüz otomobil testlerine Arizona eyaletinde devam ediyor. Ancak geçtiğimiz gün Arizona'nın Tempe şehrinde sürücüsüz Uber aracı ciddi bir kaza yaptı.



Sürücüsüz olarak kendi kendine gidebilen Volvo marka Uber aracını yan yatmış şekilde bulan polis kazada kontrolün araçta yer alan sürücüde mi yoksa otomobilin kendisinde mi olduğunu açıklamadı.



Daha sonra Uber tarafından yapılan açıklamada olayın incelendiği, kaza esnasında kontrolün otomobilde olduğu ve araçta sürücüden başka birisinin olmadığı belirtildi. Ayrıca inceleme süresince Arizona'daki testlerin durdurulduğu da açıklandı.



Uber, Şubat ayından beri Arizona'da sürücüsüz otomobillerini test ediyor. Test esnasında yaşanabilecek durumlara engel olmak için bir sürücü de araçla birlikte gidiyor. Testlerde gerçek yolcuların da araçlara alındığı biliniyordu. Bakalım yaşanan bu kaza Uber'in sürücüsüz araç projesini nasıl etkileyecek.



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