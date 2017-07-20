Diyarbakır'da Kick Boks ile uğraşan Hasan ve Sultan Zilan adlı kardeşler, Sur ilçesinin tarihi ve dar sokaklarında hazırlandıkları Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda şampiyon olarak, büyük bir başarı elde etti.

DAR SOKAKLARDAN ÇIKIP ŞAMPİYON OLDULAR

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde ikamet eden ve tüm çocukları sporla uğraşan Zilan ailesinin salonu, ilçede terör örgütü PKK tarafından hendekler kazılıp, barikatlar kurulup, patlayıcılar tuzaklanmasıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında yerle bir oldu. Bunun üzerine, ailenin Kick Boks ile uğraşan Hasan ve Sultan adlı çocukları, antrenör babaları Abdullatif Zilan eşliğinde, ilçenin tarihi ve dar sokaklarında, parklarında ve arkadaşlarının spor salonlarında idmanlarını yaparak, Türkiye Kick Boks Turnuvası'na hazırlandı. Hasan ve Sultan Zilan, 29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında Bolu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda, Full Contack branşında, Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarı elde etti.

"HEDEFİM ÇOK İYİ BİR SPORCU OLMAK"

Şampiyon kardeşlerden Hasan Zilan, ileride çok iyi bir sporcu olmak istediğini belirterek, "2012, 2015 ve 2017'de katıldığım müsabakalarda Türkiye 3'üncülüklerim var. Genelde Sur sokaklarında ya da babamın arkadaşlarının salonlarında çalışıyoruz. Hedefim dünyada çok iyi bir sporcu olmak" dedi.

"ANTRENMANLARIMIZI TARLADA YAPIYORUZ"

Genç bayanlarda Türkiye Şampiyonu olan Sultan Zilan, 8 yıldır Kick Boks yaptığını anlatarak, "6 defa Türkiye şampiyonu oldum. 3 defa Kick Boksta, 3 defa Muay Thaida dünya şampiyonluğum var. Ağustos ayında dünya şampiyonası için Tayland'a gideceğim. Spor salonumuz olmadığı için antrenman yapılabilecek yerlerde çalışıyoruz. Köye gittiğimizde koşu yapıyoruz, tarlada antrenman yapıyoruz. Hedefim tekrar dünya şampiyonu olup bayrağımızı dalgalandırmak" diye konuştu.

"NERESİ MÜSAİTSE ORADA ÇALIŞIYORUZ"

5 çocuğunu da sporcu olarak yetiştiren ve onlara antrenörlük yapan baba Abdullatif Zilan ise, Sur içinde bulunan spor salonlarının sokağa çıkma yasakları döneminde kullanılamaz hale geldiğini vurgulayarak, "Ondan sonra bir daha salon açmadık. Çocuklarımı bazen arkadaşların spor salonlarına götürüyorum çalıştırıyorum. Evde, boş alanlarda, parklarda, nerede müsait bir yer görsem orada çalıştırıyorum. Keşke imkanımız olsaydı da mahallemizdeki çocuklara, gençlere bir faydamız olsaydı. Büyüklerimiz bize destek çıksa da gençlerimize çocuklarımıza destek çıksak çok iyi olur" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: haberinburada