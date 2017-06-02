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sürüye saldıran kurtlar 50 koyunu telef etti

SÜRÜYE SALDIRAN KURTLAR 50 KOYUNU TELEF ETTİ

VAN'ın Başkale İlçesi'nde merada otlayan koyun sürüsüne kurtlar saldırdı. Saldırıda 50 koyun telef olurken, 20 koyun da yaralandı.

Tarih : 02 Haziran 2017, 12:52
Puan Ver : Sürüye Saldıran Kurtlar 50 Koyunu Telef Etti(9/10)11


Başkale İlçesi'ne bağlı Oğulveren Mahallesi'nde bir çoban, koyun sürüsünü otlatmak için Çavuştepe bölgesine götürdü. Yağmur ve fırtına nedeniyle koyunların bir kısmı bölgeden uzaklaşınca, kurtların saldırısına uğradı.



Kurtların saldırısını gören çoban durumu köylülülere bildirdi. Bölgeye gelen yaklaşık 40 kişi, 5 kilometrelik alanda koyunları aramaya başladı. Bölgede yapılan aramalarda telef olan 50 koyun ile yaralı olarak 20 koyun bulundu. Mahalle sakinleri kayıp olan 6 koyunu ise bulunamadı.



 



 



kaynak:milliyet








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