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SÜRÜYE YILDIRIM DÜŞTÜ; 15 İNEK TELEF OLDU


SÜRÜYE YILDIRIM DÜŞTÜ; 15 İNEK TELEF OLDU
Tarih : 08 Nisan 2017, 14:35
Puan Ver : Sürüye Yıldırım Düştü; 15 İnek Telef Oldu(5/10)2


Savur İlçesi'ne bağlı Başkavak Köyü'ne ait büyükbaş hayvanlarından oluşan sürü, 10 kilometre mesafedeki merada otladığı sırada sağanak yağmurla birlikte yıldırım düşmesi sonucu, sürü içerisinde bulunan 15 inek telef oldu. Canlar, Mencioğulları, Tar, Kaya, Balıkçı ve Erdoğan ailelerine ait 15 büyükbaş hayvanın telef olması üzerine olay yerine gelen aile bireyleri, karşılaştıkları manzara karşısında büyük üzüntü yaşadı. Yıldırım düşmesi sonucu geçim kaynakları olan hayvanları telef olan köylüler, yetkililerden yardım istedi.



Hayvanları telef olan köylülerden Mehmet Balıkçı, "Çiftçilik ve hayvancılıkla geçimimi sağlıyorum. Tüm sermayem bu ineklerdi. Başka gelir kaynağım yok. Bu ineklerin sütlerini satarak geçimimi sağlıyordum. Devletimizin yardımlarını bekliyorum" dedi.



 



kaynak:milliyet








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