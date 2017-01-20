

Survivor 2017 kadrosu birbirinden renkli Yarışmacılarla izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen Survivor 2017 21 Ocak Cumartesi ilk bölümü ile ekranlarda olacak. Acun Ilıcalı'nın sahipliğini yaptığı TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2017 kadrosunda İlhan Mansız'dan, Tarık Mengüç'e birçok ünlü isim bulunuyor...







Milli sporcular Survivor 2017'de







Survivor 2017 kıran kırana bir mücadeleye sahne olacak. Birbirinden iddialı isimlerin yer aldığı Survivor 2017'de milli sporcuların çokluğu dikkat çekiyor.







Survivor 2017 cumartesi günü ilk bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Zorlu mücadelede milli sporcuların sayısı öne çıkıyor. Ünlüler ve gönüllüler takımındaki milli sporcuların Survivor 2017'deki mücadeleleri merak ediliyor. Survivor 2017'de ünlüler takımında 7 milli sporcu, gönüllüler takımında ise 5 milli sporcu yer alıyor.







Ünlüler takımında eski milli futbolcular İlhan Mansız ve Serhat Akın, dünya ikincisi boksör Adem Kılıççı, dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, milli atletler Sema Apak ve Pınar Saka ile dünya şampiyonu kick boksçu Sabriye Şengül, Survivor 2017'de hünerlerini sergileyecek.







Gönüllüler takımında da birbirinden iddialı sporcu kimliği ile dikkat çeken isimler yer alıyor. Üç kez Türkiye fitness şampiyonluğu bulunan Denisa Gültekin, 2014 Avrupa Vücut Geliştirme Fitness şampiyonu Elif Şadoğlu, milli kürekçi Ogeday Girişken, Türk Silahlı Kuvvetler'de futbol oynayan ve yüzme ve atletizm antrenörlüğü yapan Volkan Çetinkaya, milli buz hokeyci Tuğçe Melis Demir de şampiyon olmak için rakipleriyle mücadele edecek isimler arasında yer alıyor.







Survivor 2017'de kimler var?







Survivor 2017'de her biri birbirinden iddialı 24 isim mücadele edecek. Ünlüler ve Gönüllüler Takımı'nın mücadelesi haftalar sürecek. Zorlu mücadelenin sonunda yalnızca bir kişi şampiyon olacak. İşte Survivor 2017'nin şampiyon adayları..







Survivor Ünlüler Takımı:







Survivor 2017 Ünlüler Takımı'nda birbirinden iddialı isimler yer alıyor. Survivor Ünlüler Takımı'nda; 'İhan Mansız, Adem Kılıççı, Serhat Akın, Berna Öztürk, Sedat Kapurtu, Furkan Kızılay, Seda Demir, Tarık Mengüç, Sema Apak, Pınar Saka, Şahika Ercümen, Sabriye Şengül' yer alıyor.







Survivor Gönüllüler Takımı:







Göz6 evinin şampiyonlarının belli olması ile birlikte tamamlanan Gönüllüler Takımı kadrosunda; 'Gökhan Gözükan, Fulya Şahin, Ogeday Girişken, Denisa, Elif Şadoğlu, Eser West, Burçak Tuncer, Tuğçe Melis Demir, Volkan Çetinkaya, Yiğit İzik ve Göz6 şampiyonları Berna Keklikler ve Erdi Ünver bulunuyor.







Survivor 2017 ne zaman başlayacak?







Survivor 2017, 21 Ocak Cumartesi günü 20.00'da TV8'de ekranlara gelecek.







Survivor 2017 heyecanı burada yaşanacak!







Survivor 2017 ilk bölümü ile yarın akşam ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İşte Survivor 2017 mücadelesinin yaşanacağı yer ile ilgili merak ettikleriniz...







Survivor 2017 heyecanı Dominik Cumhuriyeti'nde yaşanacak. Ekranların en sevilen ve en çok izlenen yarışma programı Survivor 2017'de yarışmacılar kendi aralarında mücadele edecekleri gibi bir de zorlu ada şartlarında yaşamaya çalışacaklar.



Dominik Cumhuriyeti nerede?







Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alır. Venezuela ile deniz sınırı vardır. Adanın batı kısmında Haiti bulunur. Dominik Cumhuriyeti ile Dominika karıştırılmamalıdır.







Dominik Cumhuriyeti Avrupalıların Amerika kıtalarında ilk oluşturdukları yerleşimdir. Başkenti, Santo Domingo da Amerika'lardaki ilk sömürge başkenti olarak karşımıza çıkar. Bağımsızlığının büyük bir bölümünde ülkede siyasi buhran yaşanmış, halkı temsil etmeyen ve baskıcı pek çok hükümet tarafından idare edilmiştir. 1961'de diktatör Rafael Leonidas Trujillo Molina'nın ölümünden sonra Dominik Cumhuriyeti temsili demokrasiye geçmiştir.











kaynak:milliyet