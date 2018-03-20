Survivor 2018'de dün gece yapılan konseyde eleme adayları İpek, Ramazan ve Birsen oldu. Acun Ilıcalı, oylama sonucu İpek'in adaya veda ettiğini açıkladı.

İPEK ADAYA VEDA ETTİ

Survivor'da dün gece oynanan Dokunulmazlık Oyunu sonrası yapılan konseyde 3 eleme adayı İpek, Ramazan ve Birsen olmuştu. Yapılan halk oylaması sonucu bu hafta adaya veda eden isim ise Gönüllüler Takımından İpek oldu.

Kaynak: haberinburada