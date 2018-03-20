SURVİVOR 2018'DE ADAYA VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU
Survivor 2018'de Dokunulmazlık Oyununu kaybeden Gönüllüler Takımından İpek adaya veda etti.
Survivor 2018'de dün gece yapılan konseyde eleme adayları İpek, Ramazan ve Birsen oldu. Acun Ilıcalı, oylama sonucu İpek'in adaya veda ettiğini açıkladı.
İPEK ADAYA VEDA ETTİ
Survivor'da dün gece oynanan Dokunulmazlık Oyunu sonrası yapılan konseyde 3 eleme adayı İpek, Ramazan ve Birsen olmuştu. Yapılan halk oylaması sonucu bu hafta adaya veda eden isim ise Gönüllüler Takımından İpek oldu.
Kaynak: haberinburada
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