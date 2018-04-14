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Survivor adasında namaz tartışması! Nihat Doğan noktayı koydu

SURVİVOR ADASINDA NAMAZ TARTIŞMASI! NİHAT DOĞAN NOKTAYI KOYDU

Nihat Doğan, sosyal medyadan "Namaz kılıyorsan Survivor'a niye gittin?" diyen takipçisine sert çıktı. Doğan "Oraya gidince kafir mi oluyorsun? Survivor'da namaz kılınmadığını kim söyledi? dedi.

Tarih : 14 Nisan 2018, 14:10
Puan Ver : Survivor Adasında Namaz Tartışması! Nihat Doğan Noktayı Koydu(7/10)3

Ünlü türkücü Nihat Doğan, sosyal medya hesabından "Namaz kılıyorsan Survivor'a niye gittin?" diyen takipçisine patladı.

'KAŞAR' POLEMİĞİ İLE ADINDAN SÖZ ETTİRİYORDU

Son dönemlerde sunucu Seda Akgül ile yaşadığı 'Kaşar' polemiği ile gündeme gelen Nihat Doğan, bu kez "Namaz kılıyorsan Survivor'a niye gittin?" diyen takipçisine verdiği cevapla çok konuşulacağa benziyor.

"SURVİVOR'DA NAMAZ KILINMADIĞINI KİM SÖYLEDİ?"

Haberler.com'da yer alan habere göre; Yarışmadan döndükten sonra yaptığı sivri çıkışlarla adından söz ettiren ünlü türkücü, kendisi için yapılan bu yoruma oldukça sinirlendi. Soruyu soran kişiyi "Cahil" olarak nitelendiren Doğan, "Survivor'a gidince kafir mi oluyorsun ahmak? Ayrıca Survivor'da namaz kılınmadığını kim söyledi? Öyle bir yasak olduğunu nereden duydun? Ey Allah'ın cahili, fikri olup bilgisi olmayan ahmak" ifadelerini kullandı.

İşte Nihat Doğan'ın o paylaşımı;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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