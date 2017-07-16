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Survivor Adem, Karaköy'e Hayran Kaldı

SURVİVOR ADEM, KARAKÖY'E HAYRAN KALDI

'Survivor'daki başarılı performansıyla dikkat çeken milli boksör Adem Kılıççı, gündelik hayatına alışmaya çalışıyor.

Tarih : 16 Temmuz 2017, 10:10
Puan Ver : Survivor Adem, Karaköy'e Hayran Kaldı(10/10)6

'Survivor'da başarılı bir performans sergileyen milli boksör Adem Kılıççı, Karaköy'de bir arkadaşıyla görüntülendi.

"GÜZELMİŞ BURALAR"

Boksör, "Arkadaşımın restoranı vardı, davet etti. Karaköy'e ilk kez geliyorum güzelmiş buralar" dedi.

Hatırlanacağı üzere Adem Kılıçcı Survivor finalinde Ogeday'a kaybetmişti.

Adem böyle görüntülendi;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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