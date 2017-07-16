'Survivor'da başarılı bir performans sergileyen milli boksör Adem Kılıççı, Karaköy'de bir arkadaşıyla görüntülendi.

"GÜZELMİŞ BURALAR"

Boksör, "Arkadaşımın restoranı vardı, davet etti. Karaköy'e ilk kez geliyorum güzelmiş buralar" dedi.

Hatırlanacağı üzere Adem Kılıçcı Survivor finalinde Ogeday'a kaybetmişti.

Adem böyle görüntülendi;

Kaynak: haberinburada