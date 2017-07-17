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Survivor Nagihan, Şarkıcı Hatice'nin Eski Eşi Ramiz Özbay ile Aşk Yaşıyor

SURVİVOR NAGİHAN, ŞARKICI HATİCE'NİN ESKİ EŞİ RAMİZ ÖZBAY İLE AŞK YAŞIYOR

Survivor Nagihan, şarkıcı Hatice'nin eski eşi Ramiz Özbay ile aşk yaşadığını Instagram'dan duyurdu. Zamanında Hatice, Seda Sayan'ın programında eski eşinden şiddet gördüğünü söylemişti.

Tarih : 17 Temmuz 2017, 10:20
Puan Ver : Survivor Nagihan, Şarkıcı Hatice'nin Eski Eşi Ramiz Özbay İle Aşk Yaşıyor(8/10)4

Survivor'ın hırslı yarışmacılarından Nagihan Karadere, yarışma sırasında kocası tarafından aldatılmış, yarışmadan sonra eşiyle boşanmıştı. Nagihan, şarkıcı Hatice'nin şiddet gördüğü eski eşi Ramiz Özbay ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etti.

NAGİHAN'IN ESKİ EŞİ ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI BASINA VERMİŞTİ

Nagihan Karadere, Uğur Gökçe'den kendisini aldattığı için boşanmıştı. Uğur Gökçe, boşanmanın ardından Nagihan ile evliyken çekilmiş çıplak fotoğraflarını basına servis etmişti.

RAMİZ ÖZBAY, HATİCE'NİN ESKİ KOCASIYDI

Nagihan'ın şuan birlikte olduğu iş adamı Ramiz Özbay, şarkıcı Hatice'nin eski kocasıydı. Hatice, zamanında Seda Sayan'ın programına çıkıp canlı yayında şiddet gördüğünü söylemişti.

İşte Nagihan ve Ramiz Özbay'ın o pozları:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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