Survivor Nagihan, şarkıcı Hatice'nin eski eşi Ramiz Özbay ile aşk yaşadığını Instagram'dan duyurdu. Zamanında Hatice, Seda Sayan'ın programında eski eşinden şiddet gördüğünü söylemişti.

Survivor'ın hırslı yarışmacılarından Nagihan Karadere, yarışma sırasında kocası tarafından aldatılmış, yarışmadan sonra eşiyle boşanmıştı. Nagihan, şarkıcı Hatice'nin şiddet gördüğü eski eşi Ramiz Özbay ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etti.

NAGİHAN'IN ESKİ EŞİ ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI BASINA VERMİŞTİ

Nagihan Karadere, Uğur Gökçe'den kendisini aldattığı için boşanmıştı. Uğur Gökçe, boşanmanın ardından Nagihan ile evliyken çekilmiş çıplak fotoğraflarını basına servis etmişti.

RAMİZ ÖZBAY, HATİCE'NİN ESKİ KOCASIYDI

Nagihan'ın şuan birlikte olduğu iş adamı Ramiz Özbay, şarkıcı Hatice'nin eski kocasıydı. Hatice, zamanında Seda Sayan'ın programına çıkıp canlı yayında şiddet gördüğünü söylemişti.

İşte Nagihan ve Ramiz Özbay'ın o pozları:

Kaynak: haberinburada