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survivor nagihan'ın inanılmaz değişimi! başka biri oldu

SURVİVOR NAGİHAN'IN İNANILMAZ DEĞİŞİMİ! BAŞKA BİRİ OLDU

Survivor'dan döndükten sonra kocası tarafından aldatıldığı haberiyle sarsılan Nagihan Karadere, akıllarda kalan görüntüsünden tamamıyla sıyrıldı.

Tarih : 31 Ocak 2017, 12:50
Puan Ver : Survivor Nagihan'ın İnanılmaz Değişimi! Başka Biri Oldu(8/10)6


 Nagihan Karadere, son zamanların en çok konuşulan milli sporcularından biri oldu. Survivor'da kendinden emin ve sert tavırlarıyla dikkat çeken atlet Nagihan Karadere, yarışma sonrası değişimiyle görenleri şaşırtıyor.



SURVİVOR BİTTİ, BAŞKA BİRİ OLDU



Yarışmanın en hırslı yarışmacılarından biri olan ve ada yaşantısı bittikten sonra da gündeme gelen Nagihan Karadere, zorlu ada şartlarını atlattıktan sonra bakıma girerek saçlarını uzattı ve sarı olan saçlarının rengini daha da açtırdı.





 



kaynak:haberler








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