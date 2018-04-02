SURVİVOR YENİDEN BAŞLAYACAK! ACUN FORMAT DEĞİŞTİRDİ, ALL STAR İKİYE BÖLÜNDÜ
Acun Ilıcalı, Survivor'da format değişikliğine gidip gönüllüler takımını, ikiye böldüğü All Star takımlarına dağıtma kararı aldı. Acun'un tabiriyle değişiklik sonrası Survivor yeniden başlayacak.
Acun Ilıcalı Survivor All Star'da gönüllüler takımının sürekli yenilmesine daha fazla tahammül edemedi ve yarışmanın formatını değiştirdi.
GÖNÜLLÜLERİ İKİ ALL STAR TAKIMINA DAĞITACAK
All Star takımına ikiye bölen Acun, gönüllüler takımının yarışmacılarını iki All Star takımı arasında paylaştırma kararı aldı.
Format değişikliğinin ardından Survivor'da gönüllüler takımı ortadan kalkmış oldu.
"SURVIVOR YENİDEN BAŞLAYACAK"
Acun kararını "Bireysel performansları etkilemeyecek. Bundan sonra Survivor yeniden başlamış olacak" sözleriyle ada konseyinde yarışmacı ve izleyicilere duyurdu. Format değişikliği gönüllüler takımının elemesinin ardından hayata geçecek.
Kaynak: haberinburada
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