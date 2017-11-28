Reyting rekorları kırması beklenen Survivor All Star 2018'in kadrosuna Nihat Doğan ve Ümit Karan da dahil oldu.

Yayınlandığı her sezon reyting rekorları kıran Survivor'ın 2018 kadrosu, sezon daha başlamadan büyük merak konusu oldu.

Kadroya son olarak dahil olan iki isim ise, Survivor'ın bu sezonda reytingleri alt üst edeceğini şimdiden kanıtladı.

NİHAT DOĞAN VE ÜMİT KARAN DA KADROYA GİRDİ

Acun Ilıcalı, daha önce All Star'da yarışacak 8 ünlü ismi açıklamıştı. Son olarak kadroya Survivor'da daha önce yarışan Nihat Doğan ve Ümit Karan'ın da dahil olduğu ortaya çıktı.

Acun'un açıkladığı 8 kişilik liste şöyle:

Hilmicem İntepeAdem KılıççıHakan HatipoğluMurat CeylanCumali AkgülTurabi ÇamkıranSema AydemirNagihan KaradereMerve Aydın

Kaynak: haberinburada