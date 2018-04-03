Survivor 2018'de bu hafta adaya veda eden isim Gönüllüler Takımı'ndan Nevin Yanıt oldu.

Survivor 1 Nisan akşamı dokunulmazlık oyununu kazanan All Star takımı konseye rahat giderken, Gönüllüler takımında 3 kişi konsey yolunu tuttu. Birsen, Nevin, Yağmur üçlüsünden yapılan halk oylaması sonrası adaya veda eden isim Nevin Yanıt oldu.

NEVİN YANIT KİMDİR?

Nevin Yanıt 16 Şubat 1986'da Mersin'de doğmuştur. Türk kısa mesafe koşucusudur 2006 Türkiye Üniversitelerarası Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre ve 100 metre engellide altın madalya kazandı. Aynı yıl içinde İspanya'da düzenlenen ve ENKA adına yarıştığı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 12.98'lik derecesiyle son Avrupa şampiyonu İspanyol Gloria Alozie'yi de geçerek altın madalyanın sahibi oldu; böylece Esen Kızıldağ'a ait 100 metre bayanlar engelli yarışı Türkiye rekorunu kırarak eline geçirdi ve 100 metre engelli mesafesini 13 saniyenin altında koşan ilk Türk atlet oldu. Göteborg'da düzenlenen 2006 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda yarışan 4×100 metre bayrak takımında yer aldı.

Kaynak: haberinburada