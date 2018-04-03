Portekiz'de Büyük Sürpriz! Porto Liderliği Kaptırdı
Survivor'da Adaya Veda Eden İsim Belli Oldu
Bengü'ye Doğum Gününde Evlilik Teklifi Sürprizi
Volkan Demirel'den 5 Gol Yiyen Genç Kaleciye Destek!
İsrail'den Vicdanın Sesine Ambargo! Utanıyorum Dedi İşten Atıldı
Fenerbahçeli Yıldızdan İtiraf: Salakça Davrandım
Ebru'nun Hatay İsyanına Demet'ten Destek: Bizi Çağırmadılar
Aziz Sancar Dev Proje İçin Kameralar Karşısına Geçti!
İsrail, Toprak Günü'nü Bitirmek İçin Suudilerden Fetva İstedi
Aykut Kocaman'dan Aziz Yıldırım'a Cevap: Her Zaman Müteşekkirim
Lavrov, Abd'nin Suriye'den Çekilecekleri Sözüne Şimdilik Bağlı Olduğunu Söyledi
69 Bin Dolar Çalan Latin Hırsızlık Çetesi Gölcük'te Yakalandı
Ahmet Hakan'ın Programında İsyan Etti: Kılıçdaroğlu'yla Da Gideriz!
Günün En Güzel Karesi! Taraftar 5 Gol Yiyen Kaleciyi Bağrına Bastı
Maç Sonu İstifa Sinyali: Başkan İle Görüşeceğim
Kayseri'de Volkan Demirel'e Yabancı Madde Yağdı
500'üncü Maçına Çıkan Volkan: Bu Forma Kutsaldır
Fenerbahçeli Soldado'dan Ortalığı Karıştıran Gol!
Fenerbahçe'ye Aatif Chahechouhe'dan Kötü Haber
Tarihi Mekanlar Hayranlık Uyandırdı! İstanbul Maviye Büründü

Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu

SURVİVOR'DA ADAYA VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

Survivor 2018'de bu hafta adaya veda eden isim Gönüllüler Takımı'ndan Nevin Yanıt oldu.

Tarih : 03 Nisan 2018, 01:50
Puan Ver : Survivor'da Adaya Veda Eden İsim Belli Oldu(7/10)3

Survivor 1 Nisan akşamı dokunulmazlık oyununu kazanan All Star takımı konseye rahat giderken, Gönüllüler takımında 3 kişi konsey yolunu tuttu. Birsen, Nevin, Yağmur üçlüsünden yapılan halk oylaması sonrası adaya veda eden isim Nevin Yanıt oldu.

NEVİN YANIT KİMDİR?

Nevin Yanıt 16 Şubat 1986'da Mersin'de doğmuştur. Türk kısa mesafe koşucusudur 2006 Türkiye Üniversitelerarası Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre ve 100 metre engellide altın madalya kazandı. Aynı yıl içinde İspanya'da düzenlenen ve ENKA adına yarıştığı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 12.98'lik derecesiyle son Avrupa şampiyonu İspanyol Gloria Alozie'yi de geçerek altın madalyanın sahibi oldu; böylece Esen Kızıldağ'a ait 100 metre bayanlar engelli yarışı Türkiye rekorunu kırarak eline geçirdi ve 100 metre engelli mesafesini 13 saniyenin altında koşan ilk Türk atlet oldu. Göteborg'da düzenlenen 2006 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda yarışan 4×100 metre bayrak takımında yer aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Survivor  Da  Adaya  Veda  Eden  İsim  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER