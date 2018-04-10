Survivor 2018'de bu hafta adaya veda eden isim Gönüllüler Takımı'ndan Funda oldu.

Survivor 1 Nisan akşamı dokunulmazlık oyununu kazanan All Star takımı konseye rahat giderken, Gönüllüler takımında 3 kişi konsey yolunu tuttu. Cumali, Yağmur, Funda üçlüsünden yapılan halk oylaması sonrası adaya veda eden isim Funda oldu.

FUNDA ALKAYIŞ KİMDİR?

Survivor'da ki performansıyşa göz dolduran Funda Alkayış, kick boksla uğraşıyor. Gönüllüler takımında yer alan Funda, kadınlar arasında en iyi performana sahip olanlardan biri. Bir çok yarışta takımına puan getirmiş ve ödülde büyük katkısı olmuştur. Survivor'un bu akşamki bölümünde ise Funda adeta sevenlerini korkutttu. Su parkurunda olan yarışmada Funda, suya atladığı esnada boğulma tehlikesi atlattı. Suya batan Funda kenarda bekleyen yarışmacıları çok korkuttu. Funda'nın yardımına ekiptekiler ve yarışmacılar koştu.Funda'nın durumu merak konusu oldu.

Kaynak: haberinburada