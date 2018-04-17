Survivor 2018'de bu hafta adaya veda eden isim Gönüllüler Takımı'ndan Cumali oldu.

Survivor 15 ve 16 Nisan'da oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan All Star takımı konseye rahat giderken, Gönüllüler takımında 3 kişi konsey yolunu tuttu. Damla, Cumali, Hakan üçlüsünden yapılan halk oylaması sonrası adaya veda eden isim Cumali oldu.

IĞDIR'DA CUMALİ İÇİN OY İSTENMİŞTİ

Cumali Akgül'ün memleketi Iğdır'da ilginç bir olay gerçekleşmişti. Belediye hoparlörlerinden yapılan anonsta halktan Cumali için oy istenmişti.

CUMALİ AKGÜL KİMDİR?

Iğdır'da doğan Cumali Akgül, 32 yaşındadır. Evli ve dört çocuk babası olan Cumali Akgül, Gönüllüler takımının ilk yarışmacısıdır. Iğdır'dan yola çıkan Cumali Akgül, Kars'a, ulaştı. Kars'tan Erzurum'a hareket eden Akgül, yürüyüşünü yarışmanın yayınlandığı televizyon kanalının önünde sonlandırdı.

Cumali, Iğdır'dan İstanbul'a 50 günlük yürüme serüveninden sonra Beyaz Show'a çıkmış ve Acun Ilıcalı tarafından Survivor kadrosuna dahil edilmişti.

Cumali, "Hayallerinizi bırakmayın inancın sonu başarıdır" sloganı ile gündeme oturdu. 32 yaşında olan Cumali Akgül, Survivor yarışmasının kendi yaşam tarzını yansıttığını bundan dolayı yarışmaya müracaat ettiğini belirtti.

Kaynak: haberinburada