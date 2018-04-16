SURVİVOR'DA BERNA YARIŞMADAN DİSKALİFİYE EDİLDİ, ÜNLÜLER GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Survivor 2018'de ünlüler takımının yıldız yarışmacısı Berna Canbeldek, diz kapağındaki çatlak nedeniyle diskalifiye edildi. Haberi alan ünlüler takımı gözyaşlarına boğuldu.
Survivor 2018'de ünlüler takımında yarışan Berna diz kapağındaki çatlak nedeniyle diskalifiye edildi.
BERNA PARKURDAN DÜŞÜP SAKATLANMIŞTI
Surivor'da geçtiğimiz cuma günü ödül oyunu sırasında parkurdan düşen ünlüler takımından Berna sakatlanmıştı.
DİZ KAPAĞININ ÇATLADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Ada doktorunun yaptığı ilk muayenede Berna'nın diz kapağının çatladığı ve bu halde yarışmaya devam edemeyeceği ortaya çıtı.
ACUN ÜZÜCÜ HABERİ VERDİ, ÜNLÜLER TAKIMI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Surivivor kuralları gereğince doktordan gelen raporun ardından Berna diskalifiye edildi. Ünlüler takımının yıldız oyuncularından Berna'nın diskalifiye edildiği bilgisini Acun Ilıcalı ada konseyinde duyurdu. Üzücü haber sonrası yıkılan ünlüler takımı gözyaşlarına boğuldu.
Kaynak: haberinburada
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