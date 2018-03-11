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Survivor'da büyük heyecan! İşte Türk-Rumen karşılaşmasının sonucu

SURVİVOR'DA BÜYÜK HEYECAN! İŞTE TÜRK-RUMEN KARŞILAŞMASININ SONUCU

Survivor'da Gönüllüler takımını yenen All Star, Romanya takımı ile karşılaştı. All Star, Rumenleri yenerek büyük bir sevinç yaşadı.

Tarih : 11 Mart 2018, 09:40
Puan Ver : Survivor'da Büyük Heyecan! İşte Türk-Rumen Karşılaşmasının Sonucu(5/10)1

TV8'de ekrana gelen ve ilgiyle izlenen Survivor'ın 21. bölümü dün akşam yayınlandı. All Star takımı Rumenleri yendi.

SURVIVOR TÜRKİYE ROMANYA MÜCADELESİNİ KİM KAZANDI?

Gönüllüler ile ödül oyunundan galip çıkan All Star takımı Romanya ile karşı karşıya geldi. Sulu parkurda mücadele veren iki takımdan kazanan takım Türkiye oldu. Bu sonuçla beraber büyük bir sevinç yaşandı.Mücadele esnasında Merve sakatlık geçirip gözyaşlarını tutamadı. All Star Ünlüler takımı aynı zamanda çok güzel bir restoranda et ziyafeti verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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