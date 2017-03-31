

Survivor konsey akşamında gönüllüler takımı, 4 aday birden çıkararak zor bir hafta yaşadı. Gönüllüler takımından Erdi, Berna, Gökhan ve Bulut elenme adayı olurken, takım arkadaşlarından daha düşük oy alarak adaya veda eden isim Bulut oldu.







kaynak:hürriyet