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survivor'da dün kim kazandı?

SURVİVOR'DA DÜN KİM KAZANDI?

Survivor konsey akşamında gönüllüler takımı, 4 aday birden çıkararak zor bir hafta yaşadı.

Tarih : 31 Mart 2017, 12:28
Puan Ver : Survivor'da Dün Kim Kazandı?(8/10)10


Survivor konsey akşamında gönüllüler takımı, 4 aday birden çıkararak zor bir hafta yaşadı. Gönüllüler takımından Erdi, Berna, Gökhan ve Bulut elenme adayı olurken, takım arkadaşlarından daha düşük oy alarak adaya veda eden isim Bulut oldu.



 



kaynak:hürriyet








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