SURVİVOR'DA GERGİN ANLAR! SEMA'YI ZOR TUTTULAR
TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sema, Funda'nın oynamak istemediğini duyunca sinirlenip Gönüllüler takımıyla kavga ediyor.
Kıran kırana mücadelenin yaşandığı Survivor'da yine heyecan dolu bir bölüm izleyenleri bekliyor. Yeni bölümde iki takım yine geriliyor.
GÖNÜLLÜLERLE KAVGA EDİYOR
Gönüllüler takımında yer alan Funda geçtiğimiz günlerde boğulma tehlikesi geçirince havuz parkurunda yarışmak istemiyor. Bunun üzerine All Star takımın Sema çıkışıp Gönüllüler ile kavga ediyor.
SURVİVOR'DA BİR İLK
Acun yeni bölümdeki oyun etabına ilişkin bilgi verirken gelmiş geçmiş en uzun havuz parkuru olduğunu söyleyerek yarışmacıları uyarmayı da yeni bölümde ihmal etmiyor.
Kaynak: haberinburada
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