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Survivor'da gerilim artıyor! Nagihan ile Sahra birbirine giriyor

SURVİVOR'DA GERİLİM ARTIYOR! NAGİHAN İLE SAHRA BİRBİRİNE GİRİYOR

Survivor'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Oyun esnasında Nagihan dayanamayıp Sahra ile kavga ediyor.

Tarih : 21 Mart 2018, 08:20
Puan Ver : Survivor'da Gerilim Artıyor! Nagihan İle Sahra Birbirine Giriyor(7/10)3

TV 8'in sevilen yarışması Survivor'ın yeni bölümünde tansiyon yine yükseliyor. All Star ve Gönüllüler arasındaki oyunda yarışmacılar arasındaki gerilim dorukta.

TURABİ ADEM ARASINDAKİ GERİLİM SÜRÜYOR

Survivor 2018 yeni bölümünde iki takım arasındaki ödül oyunu heyecanlı anlara sahne oluyor. Adem ve Turabi arasındaki gerilim artıyor. Turabi Adem için "O benim için klavyedeki boşluk tuşu gibi. Çok yer kaplıyor, ama boş işler" ifadelerini kullanıyor.

NAGİHAN DAHA FAZLA DAYANAMIYOR

Acun Ilıcalı, Survivor yeni bölüm tanıtımında All Star takımının yeni yarışmacısı Berna'yı çağırıyor. Yeni bölüm kıran kırana bir mücadeleye sahne oluyor. Nagihan, Sahra ile kavga ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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