SURVİVOR'DA GERİLİM ARTIYOR! NAGİHAN İLE SAHRA BİRBİRİNE GİRİYOR
Survivor'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Oyun esnasında Nagihan dayanamayıp Sahra ile kavga ediyor.
TV 8'in sevilen yarışması Survivor'ın yeni bölümünde tansiyon yine yükseliyor. All Star ve Gönüllüler arasındaki oyunda yarışmacılar arasındaki gerilim dorukta.
TURABİ ADEM ARASINDAKİ GERİLİM SÜRÜYOR
Survivor 2018 yeni bölümünde iki takım arasındaki ödül oyunu heyecanlı anlara sahne oluyor. Adem ve Turabi arasındaki gerilim artıyor. Turabi Adem için "O benim için klavyedeki boşluk tuşu gibi. Çok yer kaplıyor, ama boş işler" ifadelerini kullanıyor.
NAGİHAN DAHA FAZLA DAYANAMIYOR
Acun Ilıcalı, Survivor yeni bölüm tanıtımında All Star takımının yeni yarışmacısı Berna'yı çağırıyor. Yeni bölüm kıran kırana bir mücadeleye sahne oluyor. Nagihan, Sahra ile kavga ediyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İşte Hsk Kararnamesi İle Görev Yeri Değişen 356 Hakim Ve Savcının Listesi
- Nevşin Mengü, Kendisini Kandıran Kardeşine Demediğini Bırakmadı
- Fetö'ye Komiserlik Sınavı Sorularını Sızdıran 14 Şüpheli İçin Gözaltı Kararı
- Eski Milletvekili Ahmet Deniz Bölükbaşı Hayatını Kaybetti: Ahmet Deniz Bölükbaşı Kimdir?
- Dudak Uçuklatan Boşanmanın Altından İhanet Çıktı! Arkadaşıyla Aldatmış
EKONOMİ HABERLERİ
- Çiftlik Bank'tan Sonra İkinci Büyük Vurgun Anadolu Farm: 200 Milyon Tl Para Toplamışlar
- Türkiye'de 327 Şubesi Bulunan Dev Şirket Hisselerini Halka Açıyor
- İngiltere, Facebook'un Kurucusu Zuckenberg'i İfadeye Çağırdı
- Tarih Belli Oldu, Türkiye'nin Gürcistan'a Açılan Kapısı Kapanıyor!
- Bahçelievler'de 2 Milyon Liralık Sahte Parfüm Operasyonu
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Netenyahu'dan Irkçı Açıklama: Afrikalı Göçmenler, Terörden Daha Tehlikeli
- İsrail'den, Twitter'a Tehdit Mesajı!
- Dans Dersi İlanlarında Öğrencilerinin Uygunsuz Fotoğraflarına Yer Veren Öğretmen Tepki Çekti
- Ötanazi Uyguladılar! Dünyanın Son Beyaz Erkek Gergedanı Da Aramızdan Ayrıldı
- Kız Öğrencilerin Fotoğraflarını Çalıp Cinsel İçerikli Siteye Yüklediler
Bu Haberle İlgili Yorumlar