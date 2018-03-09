İlgiyle izlenen Survivor'da kumda futbol maçı oynandığı esnada gözüne darbe alan Nihat Doğan, Gönüllüler takımındaki Hakan Hatipoğlu ile sert bir kavgaya tutuştu.

Survivor 2018'in 19. bölümünde All Star ve Gönüllüler takımlarının futbol maçı nefesleri kesti. Survivor'da bir gelenek haline gelen kumda futbol maçının hakemi ise Acun Ilıcalı oldu ve video hakem yöntemini de kullandı.

DARBE ALINCA YERE DÜŞTÜ

Takımların kızlar ve erkekler olmak üzere ikişer kişiyle sahaya çıktıkları mücadeleyi Gönüllüler takımı, All Star takımını 10-5 gibi rahat bir skorla kazanmasını bildi. Karşılaşma esnasında All Star'dan Nihat Doğan'ın agresif halleri dikkatleri çekti. Oyun sırasında bir pozisyonda gözüne darbe alan Doğan, acı içinde yere yığıldı.

HAKAN'LA BİRBİRLERİNE GİRDİLER, ACUN MÜDAHALE ETTİ

Oyunun ise devam ettiği anlarda, sakatlığı nedeniyle oyunda mücadele edemeyen Hakan Hatipoğlu'nun kenardan bağırmasına çok sinirlenen Nihat "Benim gözüm çıktı" diyerek tepki gösterdi. Hakan ve Nihat bir anda birbirlerinin üzerine yürürken, araya takım arkadaşları girdi. Acun Ilıcalı ise olaya müdahale etmek zorunda kalıp yarışmacıları uyardı.

Kaynak: haberinburada