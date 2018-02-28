Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

Survivor'da sakatlıklar son bulmuyor! Bir isim daha diskalifiye oldu

SURVİVOR'DA SAKATLIKLAR SON BULMUYOR! BİR İSİM DAHA DİSKALİFİYE OLDU

Survivor 2018'de Ünlüler Takımında bulunan Ecem Karaağaç yaşadığı sakatlık sonrası doktor tavsiyesi üzerine adadan gönderildi.

Tarih : 28 Şubat 2018, 01:00
Puan Ver : Survivor'da Sakatlıklar Son Bulmuyor! Bir İsim Daha Diskalifiye Oldu(5/10)1

Survivor 2018'de Ünlüler Takımının başarılı yarışmacılarından Ecem Karaağaç fiziksel rahatsızlığı nedeniyle doktor Metin Kuş'un tavsiyesi üzerine adadan ayrılmaz zorunda kaldı.

"ECEM İÇİN SURVİVOR TAMAMLANDI"

Survivor'da Gönüllüler Takımı'nın eleme konseyinde açıklama yapan Acum Ilıcalı, "Ecem yarışamıyordu, takımda değildi ve Survivor 2018'de birkaç gündür adada yok. Bunun sebebi doktorumuz son ana kadar düzelme olur mu diye bekledi. Bu günden itibaren Survivor'a fiziksel rahatsızlığı nedeniyle devam edemeyeceğini söyledi. Ecem için Survivor tamamlanmış oldu." dedi.

Acun Ilıcalı, ilerleyen günlerde Ünlüler Takımına yeni bir ismin katılacağını açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Survivor  Da  Sakatlıklar  Son  Bulmuyor  Bir  İsim  Daha  Diskalifiye  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER