SURVİVOR'DA ŞOKE EDEN OLAY! AÇLIĞA DAYANAMAYIP YERE YIĞILDI
İlgiyle izlenen Survivor'ın bu akşam yayınlanacak bölümünde ödül oyunu sırasında Gönüller takımından Ramazan bir anda yere yığılıyor.
TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yapımlarından Survivor 2018'in bu akşam ekrana gelecek olan 21. bölümün tanıtımı yayınlandı.
RAMAZAN YERE YIĞILIYOR
Survivor'ın yeni bölümünde sakatlıkların eksik olmadığı Gönüllüler takımı bir şok daha yaşıyor. Ödül oyunu sırasında Gönüller takımından Ramazan bir anda yere yığılıyor.
ÜST ÜSTE 11 OYUN KAZANAMADILAR
Ramazan'ın bayılması arkadaşlarını çok korkuturken, Survivor doktoru Metin Kuş müdahaleyi yapıyor. Diğer yandan üst üste 11 oyunu da kazanamayan Gönüllüler'de Cumali ile Anıl arasında da kavga yaşanıyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Türkiye'nin En Önemli Meydanına Yapılan Camide Son Durum!
- Yürüyen Merdiven Birden Bire Ters Yönde Çalıştı! Gezi Grubundaki 8 Öğrenci Yaralandı
- Evinden Taşınmayı Kabul Etmeyen Oğlunu Av Tüfeği İle Vurdu
- Ypg İki Katlı Tüneller Yaptı, Kullanamadan Kaçmak Zorunda Kaldı
- Karısı Ve Kızını Öldüren Caninin Gerekçesi Kan Dondurdu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar