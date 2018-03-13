SURVİVOR'DA SÜRPRİZ VEDA! NİHAT DOĞAN ADADAN GÖNDERİLDİ
Survivor'da yapılan SMS oylaması sonucu, iddialı oyuncular arasında yer alan Nihat Doğan adaya veda etti.
Survivor'da yapılan SMS oylaması sonucu adaya iddialı oyuncular arasında yer alan ünlü türkücü Nihat Doğan veda etti.
NİHAT DOĞAN SURVİVOR'A VEDA ETTİ
Ünlüler ve gönüllüler takımı arasında yaşanan rekabet git gide daha da kızışıyor. Nagihan Karadere'nin gönüllüler takımına geçmesinin ardından oyun alanında büyük çekişmeler yaşanıyor. Bu akşam gerçekleşen ada konseyinde SMS oyları sonucu Nihat Doğan Survivor'a veda etti.
Kaynak: haberinburada
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