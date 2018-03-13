Survivor'da yapılan SMS oylaması sonucu, iddialı oyuncular arasında yer alan Nihat Doğan adaya veda etti.

Survivor'da yapılan SMS oylaması sonucu adaya iddialı oyuncular arasında yer alan ünlü türkücü Nihat Doğan veda etti.

NİHAT DOĞAN SURVİVOR'A VEDA ETTİ

Ünlüler ve gönüllüler takımı arasında yaşanan rekabet git gide daha da kızışıyor. Nagihan Karadere'nin gönüllüler takımına geçmesinin ardından oyun alanında büyük çekişmeler yaşanıyor. Bu akşam gerçekleşen ada konseyinde SMS oyları sonucu Nihat Doğan Survivor'a veda etti.

Kaynak: haberinburada