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Survivor'da tansiyon yükseldi! Nihat'la Hakan birbirine girdi

SURVİVOR'DA TANSİYON YÜKSELDİ! NİHAT'LA HAKAN BİRBİRİNE GİRDİ

Survivor'ın 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde oyunu için mücadele yaşanırken bir anda tansiyon yükseliyor, Nihat Doğan ile Hakan Hatipoğlu birbirine giriyor.

Tarih : 08 Mart 2018, 08:30
Puan Ver : Survivor'da Tansiyon Yükseldi! Nihat'la Hakan Birbirine Girdi(10/10)6

TV8'in her sezon ekranlara damga vuran yarışma programı Survivor'ın 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler ödül oyunu için kumda futbol oynayacaklar.

NİHAT DOĞAN HAKAN KAVGASI

Ödül Oyunu esnasında takımlar galip gelmek için varını yoğunu sahaya koyuyor. İki takım arasıdan zaman zaman gerilimin boyutu artıyor. Fakat bir pozisyonda ipler iyice geriliyor ve Nihat Doğan ile Hakan Hatipoğlu birbitrlerini boğazlama noktasına geliyor. Takım arkadaşları ikiliyi ayırmak için devreye giriyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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