SURVİVOR'IN RENKİ İKİ İSMİNDEN BİR İYİ, BİR DE KÖTÜ HABER
Survivor 2016'nın renkli yarışmacılarından Efecan dünya evine girerken, Serkay yarışma boyunca ağzından düşürmediği sevgilisinden ayrıldı.
Survivor 2016'nın iki renkli yarışmacısı Efecan ve Serkay'dan art arda bir iyi bir de kötü haber geldi.
EFECAN EVLENDİ
2016 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla ünlenen şarkıcı Efecan Dianzenza, yaklaşık 8 yıldır birliktelik yaşadığı Duygu Çavdar'la dünya evine girdi.
SERKAY SEVGİLİSİNDEN AYRILDI
Efecan'ın mutlu haberinin ardından Serkay'dan üzücü haber geldi. Serkay, "Survivor 2016" boyunca sevgilisi Cansu Kanışkan'ın adını dilinden düşürmedi. Ancak yarışmanın ardından sevgilisinden ayrıldı. Aşkları biten ikili, birlike çekilen fotoğraflarını da İnstagram hesaplarından sildi.
Kaynak: haberinburada
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