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Susuzluktan ölmek üzere olan bebek, Türk doktoru gözyaşlarına boğdu

SUSUZLUKTAN ÖLMEK ÜZERE OLAN BEBEK, TÜRK DOKTORU GÖZYAŞLARINA BOĞDU

Nijerya'da gönüllü olarak görev yaptığı çadır hastanesinde susuzluktan ölmek üzere olan bir bebeğin hayatını kurtaran Türk doktor, duygularına hakim olamayıp ağladı.

Tarih : 25 Kasım 2017, 18:20
Puan Ver : Susuzluktan Ölmek Üzere Olan Bebek, Türk Doktoru Gözyaşlarına Boğdu(6/10)2

Nijerya'ya gönüllü olarak giden bir Türk doktor, görev yaptığı çadır hastanesine getirilen ve susuzluktan ölmek üzere olan bir bebeğin hayatını kurtardı. Doktorun ağladığı anlar kameralara yansıdı.

TÜRK DOKTOR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Afrika'ya giden bir grup gönüllü Türk doktor, Nijer'deki bir çadır hastanesine getirilen bebeğin susuz kaldığını anlıyor ve su içiriyor. Susuz kalan bebeğin suya kavuştuktan sonraki hali Türk doktoru gözyaşlarına boğuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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