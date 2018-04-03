SUUD HANEDANI'NDA KUDÜS ÇATLAĞI! KRAL FİLİSTİN, PRENS İSRAİL'DEN YANA
Filistin'de yaşanan İsrail işgali ve ölümlerin ardından konuşan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman "İsrail topraklarını koruyor" demişti. Kral Selman ise tam ters bir ifadeyle "Kudüs Filistin'indir" dedi.
İsrail'in Gazze'de 16 Filistinliyi şehit etmesinden sonra Suudi haber ajansı SPA'ya konuşan Kral Salman, oğlunun aksine ifadeler kullandı. Veliaht prens Salman'ın İsrail'in topraklarını korumaya hakkı olduğunu söylemesine rağmen, Kral, Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu söyleyerek barış görüşmelerinin devam etmesi gerektiğini dile getirdi.
"DURUŞUMUZ BELLİ"
Kral Salman, ayrıca Filistin'in yasal hakları olan ulus devleti ve devletlerinin başkentinin Kudüs olması gerektiği konusunda Suudi kraliyetinin duruşunun belli olduğu ve asla değişmeyeceğini söyledi.
Kaynak: haberinburada
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