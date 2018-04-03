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Suud Hanedanı'nda Kudüs Çatlağı! Kral Filistin, Prens İsrail'den Yana
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Suud Hanedanı'nda Kudüs çatlağı! Kral Filistin, Prens İsrail'den yana

SUUD HANEDANI'NDA KUDÜS ÇATLAĞI! KRAL FİLİSTİN, PRENS İSRAİL'DEN YANA

Filistin'de yaşanan İsrail işgali ve ölümlerin ardından konuşan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman "İsrail topraklarını koruyor" demişti. Kral Selman ise tam ters bir ifadeyle "Kudüs Filistin'indir" dedi.

Tarih : 03 Nisan 2018, 16:10
Puan Ver : Suud Hanedanı'nda Kudüs Çatlağı! Kral Filistin, Prens İsrail'den Yana(9/10)5

İsrail'in Gazze'de 16 Filistinliyi şehit etmesinden sonra Suudi haber ajansı SPA'ya konuşan Kral Salman, oğlunun aksine ifadeler kullandı. Veliaht prens Salman'ın İsrail'in topraklarını korumaya hakkı olduğunu söylemesine rağmen, Kral, Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu söyleyerek barış görüşmelerinin devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

"DURUŞUMUZ BELLİ"

Kral Salman, ayrıca Filistin'in yasal hakları olan ulus devleti ve devletlerinin başkentinin Kudüs olması gerektiği konusunda Suudi kraliyetinin duruşunun belli olduğu ve asla değişmeyeceğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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